Homem corre após render o motorista do veículo e outra vítimaReprodução / Redes Sociais

Publicado 04/09/2024 16:19 | Atualizado 04/09/2024 16:32

Rio - Criminosos armados renderam um motorista e roubaram um carro, nesta quarta-feira (4), no bairro Rancho Novo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A cena, que ocorreu às margens da Rodovia Presidente Dutra, foi filmada por testemunhas que presenciaram o crime.

Nas imagens, um homem aparece ameaçando o motorista e outro passageiro do veículo. Com as duas vítimas já do lado de fora do carro, outro criminoso assume a direção, enquanto o primeiro corre e entra do lado carona de outro veículo na rua. O grupo, então, foge do local em alta velocidade.

A Polícia Militar informou que agentes do 20º BPM (Nova Iguaçu) foram informados sobre um roubo de veículo. A equipe realizou um cerco, mas os criminosos não foram localizados.