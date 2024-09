Engenheiro elétrico foi atingido no tórax e no braço - Reprodução / Redes Sociais

Engenheiro elétrico foi atingido no tórax e no braçoReprodução / Redes Sociais

Publicado 04/09/2024 14:34 | Atualizado 04/09/2024 14:38

baleado na Barra da Tijuca, Zona Oeste, durante uma tentativa de assalto no último dia 28. Em entrevista ao DIA, o engenheiro elétrico contou que repetia inúmeras vezes para os médicos: "Não me deixem morrer, eu não moro aqui". O dominicano teve alta hospitalar na segunda-feira (2) e está em recuperação. Rio - "Pensei que ia morrer". O desabafo é do turista da República Dominicana, Johan Lapaix, de 33 anos,no último dia 28. Em entrevista ao, o engenheiro elétrico contou que repetia inúmeras vezes para os médicos: "Não me deixem morrer, eu não moro aqui". Oe está em recuperação.

A vítima contou que veio ao Rio para participar de uma convenção e estava na cidade há apenas três dias. Ele caminhava na orla da Barra da Tijuca, próximo à Avenida Olegário Maciel, quando foi abordado por dois homens em uma moto. "Eu estava correndo, eles se aproximaram, mas não entendi o que me disseram. Então eu corri mais rápido, foi quando eles deram dois tiros e levaram todos os meus pertences", explicou.

Johan relatou, ainda, que a sensação de vulnerabilidade de estar em um país estrangeiro, longe de casa, agravou ainda mais o pânico que sentiu no momento do ataque. "Eu pensei que ia morrer e o pior de tudo é que eu estava longe da minha família. Eu pedia para os médicos não me deixarem morrer", disse.

O turista continua no Rio se recuperando, e sua família também veio para ficar com ele durante esse período. Apesar do trauma, Johan afirmou que os cariocas são acolhedores. "Eu realmente não estou com medo, aqui no Rio as pessoas são amigáveis e prestativas. Em uma próxima oportunidade, eu voltaria, só teria mais cuidado", contou. O engenheiro deve retornar à República Dominicana na próxima semana.

A Polícia Civil identificou e pediu a prisão do suspeito que atirou contra o turista. As investigações apontam que José Israel Duarte Santos Filho, de 23 anos, é o responsável pelos dois disparos que atingiram o engenheiro elétrico. O pedido foi feito nesta terça-feira (3). . As investigações apontam que José Israel Duarte Santos Filho, de 23 anos, é o responsável pelos dois disparos que atingiram o engenheiro elétrico. O pedido foi feito nesta terça-feira (3).

De acordo com a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), José Israel é morador da comunidade do Alto da Boa Vista e foi reconhecido pela própria vítima. Em depoimento à polícia, Johan contou que o criminoso retirou o capacete antes de atirar. Segundo a corporação, o criminoso já respondeu por adulteração de placa de veículo em 2023.