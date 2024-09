Mala com 1.650 kg de cocaína foi apreendida pela Receita Federal - Divulgação

Publicado 05/09/2024 09:30 | Atualizado 05/09/2024 10:27

Rio - A Receita Federal realizou uma operação conjunta com a Polícia Federal, nesta quarta-feira (4), e prendeu uma mulher que tentava embarcar para Paris com cerca de 2kg de cocaína na mala e em partes do corpo, no Aeroporto do Galeão. A passageira tem 21 anos e é natural de São Paulo.

Segundo a PF, o flagrante foi possível após a bagagem ter passado pela revista no Raio X, momento em que se verificou o conteúdo suspeito. Depois de um exame, também foram encontradas drogas em seu corpo. A ação foi realizada por policiais da Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto (DEAIN) e servidores da Receita Federal.

A traficante foi encaminhada ao sistema prisional e o material foi encaminhado para a sede da Polícia Federal. Ela responderá por tráfico transnacional de drogas e pode ser condenada a até 25 anos de prisão.