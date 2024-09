Veículo em que a vítima estava ficou completamente destruído - Reprodução

Publicado 10/09/2024 11:26 | Atualizado 10/09/2024 11:47

Rio - Um motorista morreu, na noite desta segunda-feira (9), em um acidente envolvendo três carros no Túnel Charitas-Cafuba, em Niterói, na Região Metropolitana. Sidney Correia da Silva, de 59 anos, chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, mas não resistiu aos ferimentos. Outras duas pessoas também ficaram feridas.

De acordo com testemunhas, o condutor de um Audi Branco, identificado como Leonardo Pestana Sales, de 29 anos, teria perdido o controle do veículo e atingido os outros dois carros. Segundo agentes do Segurança Presente que atenderam a ocorrência, ele foi preso em flagrante ao tentar fugir do local. Leonardo estava acompanhado por uma mulher.

De acordo com a equipe, o motorista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e se recusou a realizar o exame de alcoolemia. Em seguida, ele foi levado para a 76ª DP (Niterói), onde a ocorrência foi registrada.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil disse que o homem foi conduzido por policiais militares e autuado em flagrante. Segundo a corporação, o caso será encaminhado à Justiça.