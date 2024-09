Vitor Vieira Belarmino fugiu sem prestar socorro ao fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta - Divulgação

Publicado 19/09/2024 11:39

Rio - O influenciador Vitor Vieira Belarmino, que continua foragido por atropelar e matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro , de 42 anos, irá a júri popular assim que for localizado. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) após denúncia do Ministério Público (MPRJ). O acidente ocorreu no dia 13 de julho após a vítima atravessar a Avenida Lúcio Costa horas depois do seu casamento.

No início do mês , a Polícia Civil concluiu a investigação da morte e indiciou Vitor pelos crimes de homicídio doloso, fuga do local do acidente e omissão de socorro. As mulheres que estavam no carro com ele também foram indiciadas.