Evento de conscientização e incentivo a doação de órgão acontece neste sábado (21) no Largo do Millor, Arpoador. Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 20/09/2024 11:25

Rio - Com brincadeiras, aulas de surfe para as crianças e distribuição de material educativo, o evento “Na Onda da Doação”, que propõe conscientização, reflexão e debate sobre a doação de órgãos, acontecerá neste sábado (21), às 9h, no Largo do Millor, no Arpoador, Zona Sul.

O encontro, que é gratuito, é promovido pelas sociedades de Nefrologia e de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, e pelo Grupo do Fígado do Rio, e busca incentivar a discussão familiar sobre o tema, além de ressaltar a importância da doação e o registro de intenção do doador.



Apesar do grande destaque na participação do programa público do mundo, o Brasil ainda enfrenta a alta taxa de recusa familiar e o desafio de atender mais de 60 mil brasileiros que aguardam por um órgão.