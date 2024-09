Pichações nas paredes da Uerj estão sendo removidas pelos funcionários - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Pichações nas paredes da Uerj estão sendo removidas pelos funcionáriosReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 24/09/2024 10:39 | Atualizado 24/09/2024 13:41

Rio - A reabertura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) , nesta terça-feira (24), teve reforço nos trabalhos de limpeza no campus do Maracanã, na Zona Norte. As aulas e demais atividades administrativas foram retomadas após três meses de ocupação.

Durante a manhã ainda foram encontrados no espaço alguns móveis revirados, além de pichações nas paredes, portas e vidros, que estão sendo removidas pelos funcionários. Segundo a instituição, o pavilhão João Lyra Filho ficou com diversas marcas de depredação.

"Houve ainda violação a diferentes computadores com a retirada de Discos Rígidos (HDs) – que continham informações pessoais importantes e dados de pesquisa. A Uerj comunicou que abriu sindicância para apurar os responsáveis pelos prejuízos e pelo sumiço dos HDs”, explicou a reitoria.

Apesar disso, o movimento estudantil informou que irá realizar um novo protesto nesta terça-feira (24) a partir das 17h. Os estudantes marcaram uma concentração em frente ao Hospital Universitário Pedro Ernesto, com marcha até o campus do Maracanã."Este ato é um repúdio à política de repressão e criminalização da luta estudantil, orquestrada pela reitoria e pelos poderes que tentam sufocar a democracia e a liberdade dentro da universidade. Fora Gulnar! Fora Deusdara! Não aceitamos mais essa aliança entre a reitoria e a violência estatal!", disseram. A desocupação ocorreu na última sexta (20) e foi marcada por uma confusão entre policiais militares do Batalhão de Choque – autorizados pela Justiça a atuar se necessário fosse – e estudantes. O movimento estudantil protestava contra o corte de benefícios.De acordo com a Polícia Civil, uma perícia foi realizada no pavilhão no sábado (21). As investigações seguem em andamento a investigação para levantar os danos ao patrimônio da universidade e uma perícia complementar deve ocorrer ainda nesta semana.