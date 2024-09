PF cumpre mandados de busca e apreensão na capital, em cidades da Região Metropolitana e na Baixada - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 25/09/2024 15:17 | Atualizado 25/09/2024 15:24

Rio - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), uma operação contra organização criminosa especializada em fraudar pagamentos judiciais que gerou prejuízo estimado de R$ 2,5 milhões. De acordo com a corporação, 60 policiais cumprem 12 mandados de busca e apreensão e três mandados de entrega de documentos.



O cumprimento se dá em cartórios de ofícios de notas, escritórios de advocacia e despachantes, além da residência de investigados na capital, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em Niterói e Maricá, na Região Metropolitana.



Segundo a PF, os agentes chegaram até a organização criminosa a partir de uma prisão em agência da Caixa Econômica Federal. O preso tentava indevidamente fazer o saque de um precatórios, que é como são chamadas as ordens de pagamento depositadas pela Justiça Federal.



Diante da prisão, os investigadores identificaram outras operações suspeitas. A ação do bando consistia no desvio de informação de precatórios aprovados para saques de terceiros. Com essa confirmação, os bandidos falsificavam as procurações para se passar pelos beneficiários.

O prejuízo constatado nas procurações estimado é de R$ 2,5 milhões.



Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato e falsificação de documento público, que pode render pena de até 18 anos de prisão.