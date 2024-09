Previsão é de tempo nublado neste final de semana - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 27/09/2024 09:50 | Atualizado 27/09/2024 11:52

Rio - O calorão deve dar uma trégua no final de semana e há possibilidade de chuva fraca a moderada a qualquer momento no sábado (28) de acordo com o Alerta Rio. Segundo a previsão, o tempo nos dois próximos dias será nublado, com temperaturas variando entre 16°C e 27°C.

Nesta sexta-feira (27) a mudança no clima já pode ser percebida e pode chover à noite, também com intensidade fraca a moderada, de forma isolada. A expectativa é de oscilação no clima durante todo o dia. De manhã e de tarde a previsão é de tempo claro a parcialmente nublado. A máxima pode chegar a 35°C e a mínima a 18°C.

No sábado (28), o clima deve variar entre nublado e encoberto, com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do dia. A máxima prevista é de 25°C e a mínima de 16°C.

A chuva, porém, já deve ir embora no domingo (29), que tem previsão de tempo seco, apesar de nublado a parcialmente nublado, com máxima de 27°C e mínima de 16°C.

No início da próxima semana, o dia será entre um céu claro a parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. Na segunda-feira (30) a máxima pode chegar a 31°C e a mínima a 15°C. Na terça-feira (01), o tempo segue variando entre claro e parcialmente nublado, mas a máxima já deve chegar a 34°C e a mínima a 17°C.