As obras foram concluídas para Seap após descoberta de um túnel escavado pelos presos na penitenciária - Divulgação

Publicado 27/09/2024 09:59 | Atualizado 27/09/2024 11:51





O Instituto Penal Vicente Piragibe foi esvaziado no início do mês para passar por obras na tubulação e outros reparos após a Rio - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) transfere, nesta sexta-feira (27), 2.050 presos do Instituto Penal Benjamin de Moraes para o Instituto Penal Vicente Piragibe, ambos no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste. A ação contou com a participação de 250 policiais penais.O Instituto Penal Vicente Piragibe foi esvaziado no início do mês para passar por obras na tubulação e outros reparos após a descoberta de túnel, escavado pelos presos, que seria utilizado para fuga em massa de criminosos do Comando Vermelho (CV). Com a finalização dos serviços, a penitenciária deixará de ser destinada a detentos ligados à facção criminosa que ocupava a unidade.

A partir de agora, o próximo passo será transferir os presidiários que planejaram a fuga, que



Túnel descoberto tinha 10 metros A partir de agora, o próximo passo será transferir os presidiários que planejaram a fuga, que estão temporariamente na Penitenciária Moniz Sodré , para o presídio Benjamin de Moraes.

O túnel que estava sendo escavado no Instituto Penal Vicente Piragibe, em Bangu, na Zona Oeste, já tinha cerca de 10 metros quando foi descoberto por policiais penais no dia 2 de setembro. A entrada do buraco era pela horta do presídio e os detentos tentavam acessar a rede de esgoto para fugir.



A Seap acredita que o túnel seria usado para a fuga de chefes do tráfico que ainda seriam transferidos para a unidade. Segundo a pasta, a construção deve ter começado há cerca de três meses. No entanto, não estava completa e ninguém conseguiu escapar. A escavação foi descoberta por agentes da Subsecretaria de Gestão Operacional.



Uma sindicância foi instaurada para apuração dos fatos e para tentar identificar os responsáveis. O presídio Vicente Piragibe já foi palco de uma fuga em 2013, quando 31 detentos escaparam por um outro túnel. De acordo com as investigações, a evasão inspirou essa nova tentativa. A Seap acredita que cinco presos que foram recapturados na ocasião seriam os responsáveis pela nova ação.