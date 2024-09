Após ação de bandidos, pais do prefeito de Seropédica foram encontrados por PMs - reprodução

Publicado 27/09/2024 10:19

Rio - A Polícia Civil tenta identificar os envolvidos no roubo aos pais do prefeito de Seropédica , Lucas Dutra dos Santos, o Professor Lucas, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (26), quando bandidos entraram na casa dos idosos, no bairro Boa Esperança, e os obrigaram a entregar pertences. As vítimas também foram levadas pelos criminosos para realizarem saques de contas bancárias.

Inicialmente, a Prefeitura de Seropédica havia informado que o casal foi vítima de uma extorsão mediante sequestro, mas o delegado titular de 48ª DP (Seropédica), José Mario Omena, esclareceu que ocorreu um roubo à residência e que, apesar deles terem sido levados para fazer saques bancários, não houve pedido de resgate para familiares. O caso foi registrado como roubo com restrição à liberdade da vítima.

Na ação, além dos valores sacados, os bandidos levaram celulares e dinheiro que estava na casa dos pais do prefeito. Os investigadores aguardam resultado da perícia e informações solicitadas ao banco para esclarecer o caso. Os agentes conseguiram imagens afastadas de um veículo que teria sido utilizado pelos criminosos. Entretanto, por conta de uma falta de energia na região por volta das 21h do dia anterior ao crime, as câmeras de segurança próximas ao local não estavam funcionando.

Os idosos chegaram a ser colocados na mala de um carro, quando foram levadas para fazer os saques e depois deixados no bairro Campo Lindo. Segundo a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) foram acionados e localizaram o casal com escoriações. Nas redes sociais, o prefeito fez um desabafo. "A política e o dinheiro não podem estar acima disso, não é possível que não saibam separar as coisas. Jamais vou me intimidar porque eu acredito primeiramente na justiça de Deus e irei prosseguir para dar mais dignidade à nossa cidade", declarou Professor Lucas.