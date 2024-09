Sacolas com drogas para comercialização foram apreendidas pela PM - Reprodução / @pmerj

Sacolas com drogas para comercialização foram apreendidas pela PMReprodução / @pmerj

Publicado 28/09/2024 08:39

Rio - Três homens foram presos pela Polícia Militar, nesta sexta-feira (27), com sacos de drogas embaladas para comercialização em Rio das Ostras, na Região dos Lagos.

De acordo com a PM, agentes do 32º BPM (Macaé) localizaram o trio na região conhecida como Beco 04, na Estação Serramar. Eles estavam com quatro sacolas lotadas de entorpecentes, além de dinheiro em espécie e um celular. A quantidade de drogas apreendida, no entanto, não foi divulgada.

Os traficantes não tiveram suas identidades reveladas, e o material recolhido foi encaminhado à 128ª DP (Rio das ostras).