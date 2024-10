Delagacia de Homicídios da Capital (DHC) quer identificar mulher que ofereceu bombom para menino - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 02/10/2024 10:21

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) vai investigar o envenenamento de dois meninos que comeram um doce oferecido por uma mulher desconhecida, na comunidade da Primavera, em Cavalcanti, na Zona Norte. Y.R.T.R, de 6 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória após ingerir o bombom e não resistiu. Ele dividiu o chocolate com B.R.R, 7, que também passou mal e permanece internado. As vítimas eram colegas de escola.

Inicialmente, o caso foi registrado na 44ª DP (Inhaúma) que descobriu, a partir do depoimento de um tio de Y.R, que uma mulher em uma motocicleta ofereceu o bombom para o menino e o orientou a pegar a guloseima em sua bolsa. Após as oitivas do familiar e de outros parentes das vítimas, bem como da diretora da Escola Municipal Rostham Pedro de Farias, onde elas estudavam, da professora de B.R. e da diretora da unidade de saúde para onde foram levadas inicialmente, o inquérito foi encaminhado para a DHC.

De acordo com a Polícia Civil, a especializada vai dar continuidade às investigações para identificar a pessoa responsável por oferecer o doce aos meninos e a motivação. As crianças foram socorridas, na última segunda-feira (30), para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho, Zona Norte. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Y.R chegou em parada cardiorrespiratória e a equipe médica fez manobras de reanimação, mas ele não resistiu.

Ainda segundo a SMS, B.R foi transferido para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, após estabilização do quadro na UPA. Nesta quarta-feira (2), o estado de saúde dele ainda é considerado grave. O pai do menino afirmou que o médico que atendeu a criança disse ter encontrado chumbinho no organismo dele. A Polícia Civil aguarda os resultados dos exames toxicológicos para confirmar o envenenamento.