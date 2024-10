Nana Caymmi - Reprodução / Internet

Publicado 08/10/2024 16:03 | Atualizado 08/10/2024 16:05

Rio - Nana Caymmi completou 44 dias de internação na Casa de Saúde São José, Zona Sul do Rio, nesta terça-feira (8). Aos 83 anos, a cantora retornou ao hospital no dia 26 de agosto para um ajuste no marca-passo. Ao DIA, a assessoria da unidade de saúde não divulgou novas informações sobre o estado de saúde da artista.

Considerada uma das maiores vozes da MPB, a artista retomou as gravações este ano, após um intervalo de quatro anos. Em abril, o cantor e violinista Renato Braz a convidou para participar de uma faixa do álbum "Canário do Reino", lançado em julho.