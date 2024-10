Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Cachambi, terá grande programação - Pedro Ivo / Arquivo O Dia

Publicado 11/10/2024 12:10 | Atualizado 11/10/2024 12:14

Rio - O Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado neste sábado (12), será repleto de festas, missas e procissões em diversas igrejas pelo Rio. Uma das maiores homenagens acontece anualmente na Igreja Matriz dedicada à padroeira do Brasil, no Cachambi, Zona Norte do Rio. No templo, fundado há 123 anos, serão sete missas ao ar livre. Além disso, será promovida uma procissão de motociclistas, saindo de Copacabana, na Zona Sul, em direção à paróquia.



A programação no Cachambi começa às 7h, com a abertura para visitação interna e orações diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. As missas iniciam às 8h, indo até às 20h, com intervalo de 2h entre cada uma, e incluem bênçãos para idosos, crianças e enfermos. A penúltima, que acontece às 18h, contará com uma apresentação do auto da padroeira e a de encerramento, com bênção ao Santíssimo.



A "procissão" de motos está marcada para sair às 9h30 de Copacabana, com concentração na Avenida Atlântica, altura do posto 6. Os fiéis irão transportar imagens de Nossa Senhora de lá até a sede da igreja, que fica na Rua Ferreira de Andrade, 103. A previsão de chegada é as 10h, ao início da segunda missa do dia.

Além disso, às 17h, um outro grupo de devotos sairá da paróquia Nossa Senhora das Graças, em Maria da Graça, na Zona Norte, também com destino à Igreja Matriz.



Ao DIA, o padre Gabriel Coelho, pároco da igreja do Cachambi, a mais antiga dedidicada à Nossa Senhora na cidade, comentou sobre a empolgação com a chegada da data. "Faremos mais uma festa e celebração digna para a Rainha e Padroeira do Brasil. Todos os anos, milhares de fiéis e devotos de todo o estado do Rio participam, aqui, desse dia especial, e, amanhã (sábado), não será diferente", promete.



"Ao longo do dia, os devotos vão até à igreja para fazerem seus pedidos e agradecimentos, e muitos me procuram para contar seus testemunhos de curas e milagres. É um dia tenso e intenso ao mesmo tempo, mas que, ao final, ficamos muito realizados, por vermos a fé tão viva do povo brasileiro", relata o padre.



As festas na paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida vão se estender até o domingo (13), com missas às 7h, 9h, 11h e 18h. A partir das 10h, os fiéis poderão, também, participar de uma festa de barraquinhas no entorno da Igreja.



Uma outra importante festa acontece na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Del Castilho, também na Zona Norte. Lá, a programação especial para a padroeira começou na quinta-feira (3), com terço mariano cantado, santa missa e novena todos os dias, até esta sexta-feira (11).

Já neste sábado, as solenidades começam com alvorada e café partilhado às 6h. Os devotos poderão participar das missas entre as 7h e 17h. Após isso, terá uma procissão e a missa de encerramento, com coroação, às 18h30.



No domingo (13), a programação na paróquia também continua, com missas às 8h e às 10h, após carreata, e uma festa para as crianças, marcada para as 16h. Outras celebrações do Dia de Nossa Senhora Aparecida no Rio também costumam atrair diversos fiéis, como a da Paróquia da padroeira, em Campo Grande, na Zona Oeste, e a de Ramos, na Zona Norte.



Devoção à padroeira do Brasil



A devoção à padroeira do Brasil surgiu em 1717, quando a população de Aparecida, que ainda fazia parte da cidade de Guaratinguetá, em São Paulo, planejou uma festa para o governador da Província de São Paulo e Minas Gerais. Ele passaria pela região, durante uma viagem com destino à Vila Rica, hoje, a cidade de Ouro Preto, em Minas.



Três pescadores, devotos de virgem Maria, desceram o Rio Paraíba à procura de peixes para a comemoração e nada conseguiram. Depois de muitas tentativas sem sucesso, chegaram ao Porto Itaguaçu, onde lançaram as redes e apanharam uma imagem de Nossa Senhora da Conceição sem a cabeça. Logo após, lançaram as redes outra vez e apanharam a parte que faltava. Juntas elas formaram uma imagem da mãe de Jesus. Após isso, eles lançaram novamente as redes que, dessa vez, voltaram cheias de inúmeros peixes. Impressionados, os pescadores atribuíram o que havia ocorrido a um milagre da mãe de Jesus. Desta maneira, a nomearam Nossa Senhora da Conceição Aparecida, considerada, desde então, como uma das representações.



Em 1930, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) proclamou Nossa Senhora da Conceição Aparecida como a padroeira do Brasil, destacando sua importância para a espiritualidade e a identidade nacional, e marcando o dia de celebração para 12 de outubro.

*Reportagem do estagiário Gabriel Rechenioti, sob supervisão de Raphael Perucci