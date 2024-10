Ônibus foi atravessado na Avenida Presidente Kennedy durante ação no Complexo da Mangueirinha - Reprodução/Redes Sociais

Ônibus foi atravessado na Avenida Presidente Kennedy durante ação no Complexo da MangueirinhaReprodução/Redes Sociais

Publicado 11/10/2024 12:23

Rio - Uma operação policial deixou cinco criminosos presos e um suspeito ferido, nesta sexta-feira (11), no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O ação provocou momentos de tensão na região, depois que bandidos sequestraram dois ônibus para serem usados como barricadas e trocaram tiros com policiais militares.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver um dos ônibus sequestrados atravessado na Avenida Presidente Kennedy. Confira abaixo. Por medida de segurança, a Transporte Flores informou que deixaram de circular na via, entre os bairros de Gramacho e do Corte 8, os coletivos das linhas 454I Duque de Caxias x Jardim do Ipê; 446I Duque de Caxias x Parque São Vicente; 115I Duque de Caxias x Nova Iguaçu (Lote XV) e 116I Duque de Caxias x Nova Iguaçu (Vila Pauline).

Atenção. manhã desta sexta-feira (11) dois ônibus foram sequestrados por criminosos e colocados como barricadas na Avenida Presidente Kennedy, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para atrapalhar a operação da Polícia Militar na localidade. pic.twitter.com/chJN0AUIMQ — CONEXÃO RIO EM GUERRA (Oficial) (@ConexaoGuerra) October 11, 2024

Ainda segundo a empresa, por volta das 11h, a operação das linhas foi normalizada. De acordo com a Polícia Mitar, a operação no Complexo da Mangueirinha teve o objetivo de coibir os roubos de cargas e veículos e o tráfico de drogas. Na ação, cinco suspeitos foram presos e um criminoso baleado. Não há informações sobre o estado de saúde do ferido. Os PMs também apreenderam drogas e uma pistola. A ocorrência foi encaminhada para a 59ª DP (Duque de Caxias).