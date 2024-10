Homem foi encontrado no interior da Comunidade do Cesarão - Reprodução

Publicado 11/10/2024 13:32

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (10), um homem de 59 anos por estupro de vulnerável em Santa Cruz, na Zona Oeste. Caso aconteceu um dia após a prisão de sua companheira, de 70 . Os dois estavam foragidos da Justiça e foram condenados devido ao mesmo crime.

O homem foi capturado na Comunidade do Cesarão, quando o mesmo se preparava para fugir. A ação se deu em continuidade à prisão de sua companheira, realizada na quarta-feira (9), enquanto comemorava o próprio aniversário de 70 anos em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

A prisão foi realizada por policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca) e da 36ª DP (Santa Cruz), juntamente com policiais militares do 31º BPM.

As investigações revelaram que o homem e sua companheira, no ano de 2021, abusaram sexualmente de uma menina, que tinha 7 anos. A vítima era afilhada do homem e ficava na residência do casal algumas vezes.

O crime foi confirmado pelo laudo do exame de corpo de delito. A vítima contou aos investigadores que os abusos, algumas vezes, eram realizados apenas por um deles, e em outras, ambos praticavam juntos a violência.

O casal respondeu ao processo em liberdade, mas ambos foram condenados. O homem a 21 anos de reclusão e a mulher teve aplicada a pena de 12 anos.

Ele será encaminhado à Seap, onde permanecerá à disposição da Justiça.