Acidente ocorreu na Rua Mário Ribeiro, no Leblon - @OperacoesRio

Publicado 21/10/2024 12:44 | Atualizado 21/10/2024 14:06

Rio - Uma colisão entre um ônibus, um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida, no início da manhã desta segunda-feira (21), na Rua Mário Ribeiro, esquina com a Avenida Visconde de Albuquerque, no Leblon, Zona Sul do Rio.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, Valdenilson Araujo, de 35 anos, ficou moderadamente ferido e foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. A corporação, porém, não divulgou mais detalhes sobre a vítima.



Segundo o Centro de Operações Rio, o acidente interditou parcialmente a Avenida Padre Leonel Franca, sentido Lagoa, e causou lentidão no trânsito. No entanto, por volta das 6h30, a situação já estava normalizada. Equipes da CET-Rio e da Polícia Militar atuaram no local após o ocorrido.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde informou, entretanto, que nenhum paciente com esse nome foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto.