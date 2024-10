O PM Marcelo Queiroz foi morto a tiros em Realengo - Rede Social

O PM Marcelo Queiroz foi morto a tiros em RealengoRede Social

Publicado 21/10/2024 12:25

Rio - Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado apontou que, em 2024, 88 agentes de segurança foram baleados na Região Metropolitana do Rio. Entre os dias 17 e 20 de outubro, três policiais militares foram mortos a tiros.



Entre os 88 baleados, 33 morreram e 55 ficaram feridos. Os agentes de segurança mais atingidos são policiais militares. Do total, 66 eram integrantes da Polícia Militar: 25 foram mortos e outros 41 sobreviveram.



Os números, mesmo sendo alarmantes, são menores que os do ano passado. Em 2023, entre janeiro e outubro, 113 agentes de segurança foram baleados, uma redução de 22%.



Desses, 53 morreram e 60 ficaram feridos. Assim como em 2024, agentes da Polícia Militar foram as maiores vítimas, totalizando 88 casos. Entre o quantitativo, 41 foram mortos e 47 feridos.

fotogaleria

No dia 17 de outubro, o sargento da Polícia Militar Marcelo Rodrigo Aguiar de Queiroz foi morto a tiros na Avenida Santa Cruz, em Realengo, Zona Oeste do Rio. A vítima estava dentro de um carro quando sofreu o ataque.Já em 18 de outubro, o policial militar Anderson Pacheco Teixeira , de 47 anos, foi encontrado morto na Estrada do Tabuleiro, em Xerém, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a corporação, o corpo do 1º sargento tinha marcas de tiros e queimaduras. O agente era lotado no 39º BPM (Belford Roxo) e estava no momento de folga na hora do crime.Na madrugada do último domingo (20), o terceiro sargento da Polícia Militar José Madureira dos Anjos Filho , 40 anos, foi morto a tiros na Rua 29, no bairro Ipitangas, em Saquarema, na Região dos Lagos. O policial, lotado do 35ºBPM (Itaboraí), estava de folga e foi atingido dentro do seu carro, um Honda City.