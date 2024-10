Hiago Santos de Sousa, de 28 anos, teria sido sequestrado enquanto trabalhava - Arquivo Pessoal

Publicado 21/10/2024 14:22 | Atualizado 21/10/2024 14:30

Rio - A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Hiago Santos de Sousa, de 28 anos, que desapareceu na comunidade da Muzema, na Zona Oeste do Rio, na madrugada de domingo (20). Segundo familiares, o jovem estava trabalhando como porteiro no mesmo condomínio em que mora, quando foi sequestrado por criminosos. Na ocasião, um adolescente de 16 anos também teria sido levado.



Ao DIA, uma familiar que preferiu não se identificar, disse que o rapaz nunca teve envolvimento com o tráfico. Em uma das imagens compartilhadas pelos parentes, Hiago aparece comemorando o título de campeão pelo projeto da Copa FJU nas Favelas.



Segundo a denúncia, homens armados e encapuzados abordaram os jovens e os colocaram dentro de um carro, fugindo em seguida.



"Ele estava no local de trabalho dele, junto de um dos amigos, eles foram surpreendidos por uns caras com máscaras que botaram eles dentro do carro e levaram. Desde então não tivemos mais notícias nenhuma", disse a familiar.

A reportagem procurou a mãe do adolescente, que preferiu não comentar o desaparecimento por não saber as circunstâncias do caso. Ela revelou também que ainda não tinha feito o registro na delegacia.



Apesar disso, familiares de Hiago compareceram a 16ª DP (Barra da Tijuca) e narraram os fatos. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para localizá-los e esclarecer a situação.



Clima de tensão na Muzema

A região tem sofrido com uma intensa onda de violência devido a guerra entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho (CV) por disputa de território. Desde a última semana, intensos tiroteios são registrados na comunidade.

Nesta segunda-feira (21), por exemplo, mais de 190 ônibus não circularam na comunidade devido a um intenso tiroteio na madrugada. Segundo o Rio Ônibus, todas as linhas tiveram desvios de itinerários. Apesar disso, o serviço foi normalizado por volta das 8h20.





Na última semana, cerca de onze Segundo a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio) intensificaram a presença policial na comunidade, com apoio do Bope. "A PM reitera que permanece na comunidade para garantir a segurança da população e a normalidade do trânsito no local", disse em nota.Na última semana, cerca de onze ônibus foram sequestrados em um intervalo de dois dias, sendo nove na última quinta (17) e mais dois na sexta (18).

No último sábado (19), um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou um grupo com cerca de 25 criminosos armados com fuzis na comunidade. Segundo a PM, as imagens estão sendo analisadas pelo setor de inteligência da corporação.

Relatos apontam que o grupo era formado por milicianos, que invadiram a comunidade, e que o tiroteio desta madrugada (21) ocorreu enquanto bandidos do Comando Vermelho (CV) tentavam retomar a região. O clima ainda é de tensão na comunidade.