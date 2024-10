Escadaria que sofria com problemas estruturais passa por reforma - Reprodução / Arquivo Pessoal

Publicado 28/10/2024 14:34 | Atualizado 28/10/2024 16:16

O DIA acompanha o caso desde 26 de janeiro. Rio - Depois de anos convivendo com um enorme buraco no meio de uma escadaria , que causava risco de desabamento até mesmo nas casas ligadas à estrutura, moradores do condomínio Jardim Pindorama, em Jacarepaguá, Zona Oeste, finalmente terão um acesso digno às suas residências. Desde junho, o equipamento passa por reforma.acompanha o caso desde 26 de janeiro.

A cratera já causara problemas na residência de Adriana de Lima Soares, que corria risco de desabar. Em entrevista ao DIA, a dona de casa de 54 anos revelou que se sente aliviada em ver que a situação finalmente se encaminha para uma resolução.

"Eu vivia com medo de minha casa cair e eu não ter onde morar. Passava noites acordada quando chovia. Agora, posso descansar tranquila, pois estruturando a escada minha casa para de correr risco. Fora que teremos um acesso bem melhor, agora todos vão poder passar (no condomínio) com mais segurança", disse.

Morando no local há mais de 30 anos, o frentista Luis Fernando Liberatori, 58 anos, chegou a ter a entrada de casa interditada após a cratera se abrir em frente ao seu portão. Porém, por conta da dificuldade de acessar a residência por outro caminho, ele e outros condôminos se arriscavam todos os dias.

"É uma satisfação ver essa obra finalmente saindo. Demorou muito para esse problema se resolver, mas depois que a imprensa chegou junto, a coisa mudou. Sair daquele buraco, daquilo que poderia ser uma tragédia anunciada para essa escada que está sendo construída é um mar de rosas", comemorou.

De acordo com Adriana e Luis Fernando, além da parte estrutural, o novo equipamento vai melhorar o acesso de todos os condôminos que precisam passar pelo local. Enquanto a escada anterior tinha degraus desnivelados, a reforma conta com degraus padronizados, corrimão e espaço para escoamento de água.

Apesar do alívio, a obra ainda não foi finalizada. Segundo moradores, a subprefeitura do bairro e os demais órgãos responsáveis não deram prazo para entregar o equipamento. A expectativa dos condôminos é que a nova escadaria seja inaugurada até o fim do ano — o custo não foi informado.

Procurada pela reportagem, a subprefeitura de Jacarepaguá ainda não se manifestou sobre os prazos e valor da reforma. O espaço segue aberto para esclarecimento.

Relembre o caso

O processo para que a escada fosse reformada não foi simples. O vice-presidente da associação de moradores que administra o local Amadeu da Rosa Costa, 52, alegou que o espaço enfrenta problemas estruturais há mais de 10 anos e que há quatro a cratera se abriu. Apesar das cobranças, nada foi feito ao longo deste período.

Além dos problemas estruturais, o buraco também estava gerando focos de dengue devido à água da chuva acumulada e à falta de vistoria no espaço. No final de fevereiro, o local passou por uma visita técnica da subprefeitura de Jacarepaguá e recebeu um serviço de drenagem para evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti.

Na ocasião, a ex-subprefeita Marli Peçanha e o subsecretário da Defesa Civil municipal, coronel Rodrigo Gonçalves, prometeram aos condôminos que iriam enviar um laudo técnico ao prefeito Eduardo Paes (PSD), ainda no início de março, para que a obra saísse do papel.

A promessa, no entanto, não foi cumprida dentro do prazo estipulado . Somente no dia 9 de abril o subprefeito Henrique Fonseca - que assumiu a gestão em 26 de março - foi ao local para verificar as questões estruturais da escadaria. Apesar disso, o problema seguiu sem solução.

Sem respostas, os moradores fizeram um abaixo-assinado para cobrar da prefeitura uma resolução. O documento, que reuniu cerca de 300 assinaturas, foi encaminhado à Câmara dos Vereadores no dia 19 de abril. Quase um mês após a cobrança, a reforma na escadaria se iniciou.

"É uma realização. Só tenho a agradecer a todos que se empenharam nessa luta. Todos os moradores estão aliviados por este problema finalmente ser resolvido. Eu prometi para mim mesmo que não iria descansar enquanto essa reforma não fosse realizada", celebrou Amadeu.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Iuri Corsini