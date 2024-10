Veja galeria de fotos do bicheiro Rogério de Andrade ao ser preso por envolvimento na morte de rival

Rio - O contraventor Rogério de Andrade foi preso, na manhã desta terça-feira (29), pela morte de Fernando de Miranda Iggnácio, em 2020. Segundo o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio (Gaeco/MPRJ), responsável pela operação Último Ato , o bicheiro foi morto pela disputa pelo controle de pontos do jogo do bicho.