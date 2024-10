Moradores de Realengo ocuparam a Avenida Brasil em protesto contra a falta de água nesta segunda (28) - Reprodução / TV Globo

Publicado 29/10/2024 12:40 | Atualizado 29/10/2024 12:57

Rio - Após a manifestação realizada por moradores de Realengo, na Zona Oeste, na tarde desta segunda-feira (28), contra a falta de água, o abastecimento foi retomado na região e deve ser normalizado na tarde desta terça-feira (29).De acordo com a Rio+Saneamento, a regularização da distribuição ocorre de forma gradual e pode levar até 48 horas em áreas mais elevadas e em pontas de rede após o término da manutenção emergencial, que foi finalizada na tarde de domingo. Moradores das regiões mais afetadas estão sendo abastecidos com caminhão-pipa.A empresa destacou que duas ocorrências impactaram o abastecimento no bairro de Realengo nos últimos dias. Primeiro, o fornecimento foi reduzido devido a manutenção no sistema Ribeirão das Lajes, concluída pela Águas do Rio na madrugada de sexta (25). Além disso, uma outra manutenção emergencial finalizada na tarde de domingo (28), também impactou o fornecimento na região.

Na Zona Norte do Rio, uma manutenção na elevatória do Maracanã realizada pela Águas do Rio interrompeu o abastecimento entre o sábado (26) e a manhã de segunda-feira (28), quando o reparo foi concluído.Segundo a Águas do Rio, o abastecimento está sendo retomado de forma gradativa em até 72 horas, ou seja, pode ser concluído até a quarta-feira (30).As áreas afetadas são Maracanã, Andaraí, Praça da Bandeira, Rio Comprido, São Francisco Xavier, Tijuca, Vila Isabel e nas comunidades do Complexo do Turano e Morro do Salgueiro.A partir da madrugada da próxima quinta-feira (31), a Cedae vai realizar a manutenção anual do Sistema Imunana-Laranjal e haverá interrupção na captação de água bruta e a produção da Estação de Tratamento de Água (ETA) Laranjal.De acordo com a companhia, a manutenção terá início às 4h de quinta e termina às 4h de sexta-feira (1°). A ETA Laranjal é responsável por atender cerca de 2 milhões de pessoas nos municípios de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí (fornecimento de água bruta), Maricá (distritos de Inoã e Itaipuaçu) e a Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro.A operação vai mobilizar cerca de 200 profissionais da Companhia, que vão realizar mais de 40 serviços como instalação de equipamentos, reparos gerais, ajustes eletromecânicos, revisão de componentes e limpeza das estruturas.A operação do sistema será retomada após a conclusão dos serviços, mas a Companhia recomenda à população que reservem água para o período, adiando tarefas não essenciais que exijam grande consumo. Após 72h da retomada, o abastecimento deve ser normalizado em todos os pontos.