Vazamento na Estrada do Tindiba - Reprodução / TV Globo

Publicado 29/10/2024 13:30 | Atualizado 29/10/2024 13:31

Rio - Um vazamento causou transtornos a moradores e motoristas, nesta terça-feira (29), na Taquara, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

O incidente aconteceu na Estrada do Tindiba, altura do Largo da Taquara. Por conta da pressão da água, o vazamento ficou parecendo um chafariz na calçada, molhando os veículos que passam nos dois sentidos da via.

Para passar pela estrada, motoristas e passageiros fechavam as janelas dos carros e ônibus para não acabar sendo molhados. Já motociclistas passavam pela calçada, junto dos pedestres.

Procurada, a Iguá informou que concluiu o reparo do vazamento de água na Estrada do Tindiba. O episódio não causou impactos no abastecimento da região.