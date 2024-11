Vanessa Pimenta com as filhas Maria Luísa (blusa clara) e Maria Fernanda Pimenta (blusa verde) - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 10/11/2024 14:06 | Atualizado 10/11/2024 14:56

Rio - No segundo e último fim de semana do Enem, neste domingo (10), famílias compartilharam a ansiedade e expectativa para a prova de Matemática e Ciências da Natureza. Na grande fila que se formou no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet), no Maracanã, Zona Norte, cerca de uma hora antes da abertura dos portões, pais, filhos e irmão revelaram o sonho de ingressarem em uma universidade juntos.

fotogaleria

A assistente social Vanessa Pimenta, de 43 anos, acompanhou as filhas Maria Fernanda, 21, e Maria Luísa, 19, no Enem. Com o sonho de cursar Direito, Vanessa decidiu se preparar junto com as filhas para enfrentar o desafio. Para Maria Fernanda, essa foi a terceira tentativa, enquanto Maria Luísa está na segunda.

"Nós decidimos fazer juntas, dar apoio uma para a outra", contou a mãe. "Fizemos um pré-vestibular social juntas e decidimos que íamos começar a fazer o Enem juntas. Eu pretendo ingressar em outra faculdade, minha mãe tem a vontade de fazer direito, fui incentivando e começamos todas juntas", completou Maria Fernanda.

Maria Luísa, a filha mais nova, compartilha a motivação que impulsiona a família a buscar o ensino superior. Para ela, ingressar na faculdade é mais do que um sonho — é uma necessidade prática para alcançar estabilidade financeira.

"Nossa expectativa é entrar na faculdade para ter uma melhoria de vida, ter uma estabilidade financeira, porque sem dinheiro, a gente não vive. Eu fiz a prova dos bombeiros e cheguei a ser classificada, mas escolhi o caminho do dinheiro. Primeiro a gente faz o que precisa ser feito, para depois fazer o que gosta", conta.

Estudante de Veterinária, Maria Antônia Vasconcelos, de 24 anos, decidiu fazer o Enem para incentivar o pai a fazer a prova e ingressar na faculdade. Apaixonado por livros e leitura, Sérgio Vasconcelos contou que não conseguiu concluir graduações anteriores e tem vontade de cursar Letras.



"A princípio eu quero fazer Letras. Não quero ser professor, só leio muito e quis entrar na universidade. Eu nunca terminei nenhum dos cursos que eu iniciei, Letras é o próximo que eu não vou terminar", brincou Sérgio. "Mas vou tentar, para suprir aquela paixão que eu tenho pela leitura. Não tenho nenhuma preferência por faculdade, mas talvez a UniRio (seja uma boa opção)".



Empolgada, a filha contou que tentou ajudar o pai nos estudos e acredita que ele teve um bom desempenho no primeiro dia de provas, especialmente na redação. Ela revelou ainda que, embora não tivesse inicialmente a intenção de ingressar em uma nova faculdade, planeja tentar uma vaga em Medicina caso obtenha uma boa pontuação.



"Eu tentei dar uma ajuda na redação e ele não me ouviu. Mas, ele foi super bem na semana passada. Eu já faço Veterinária, mas se eu for muito bem, eu posso ir para medicina, na UniRio também, ou onde eu conseguir", disse a jovem.

Os gêmeos Pedro Henrique Queiroz e Guilherme Queiroz, 19, pretendem ingressar na faculdade de Ciências Contábeis. Os irmãos se preparam juntos para as provas ao longo do ano e, apesar do nervosismo, se disseram confiantes.

"A gente está estudando ao mesmo tempo, desde o início do ano. Eu estou um pouco nervoso, mas acho que faz parte", disse Pedro Henrique. "Eu achei semana passada um pouco mais difícil, por conta da redação, como a gente é de (ciências) exatas, hoje deve ser mais fácil", completou Guilherme.

Ansiedade

Pouco antes das 11h, candidatos já aguardavam na entrada do local de provas, com lanches e água. Nervosos, alguns ainda estavam com fones de ouvido para relaxar. Próximo ao Cefet, na Rua General Canabarro, duas viaturas da Polícia Militar reforçaram o policiamento no local.

Entre os primeiros a chegar, Lucas Gonçalves, de 18 anos, aguardava a abertura dos portões desde as 10h20. Ele espera alcançar uma boa nota para ingressar em uma faculdade de Letras, seja pública ou privada.

Lucas Gonçalves, 18 anos Armando Paiva / Agência O Dia



"Cheguei cedo para não correr o risco de me atrasar, de pegar trânsito. Eu estou mais tranquilo nessa, porque a parte mais preocupante já passou, que é a redação. Eu vou querer fazer Letras, porque quero ser professor de Inglês. Eu não tenho faculdade de preferência, só quero uma boa nota para entrar numa faculdade federal, ou talvez conseguir um Fies ou ProUni", contou.

Terminando o Ensino Médio, Lays Rodrigues, de 17 anos, fez o Enem pelo segundo ano consecutivo e vem estudando há dois anos para conseguir uma vaga na faculdade de Medicina da UniRio.

"Foi o ano passado e esse ano estudando. Ano passado eu fiz o Enem como 'treino' e comecei a me preparar para o vestibular da Uerj e o Enem, e esse ano comecei o pré-vestibular e a escola. Consegui conciliar os dois para estar aqui hoje. Hoje é mais difícil, eu sou muito de (ciências) humanas, mas escolhi fazer Medicina desde criança, então estudei dobrado. Mas, acima de tudo, eu estou bem calma, confiando em Deus, e acho que vai ser uma prova boa. Estou nervosa, mas preparada", declarou.

A adolescente ainda destacou a importância do Exame para que jovens e adultos possam cursar o Ensino Superior. "O estudo é uma coisa que não podem tirar nunca de você. O Enem é um projeto muito bonito e, graças a Deus, cada vez mais jovens e adultos conseguem (entrar na faculdade)".

Acompanhando a filha, Jucilene Caló se disse orgulhosa e confiante em Lays. "Estou muito orgulhosa e já deu tudo certo. Ela está preparada, estudou, está tranquila, está confiante. Esse é o caminho e já deu certo".

A prova terá 90 questões de múltipla escolha, divididas em Matemática e suas Tecnologias (45 questões de Matemática) e Ciências da Natureza e suas Tecnologias (45 questões de Biologia, Física e Química). A aplicação do exame começou às 13h30, e os alunos poderão sair da sala a partir das 15h30.

Primeiro dia de prova

No último domingo (3), os candidatos realizaram as provas de Linguagens, com 40 questões de Português e 5 de língua estrangeira (inglês ou espanhol), além de Ciências Humanas, que incluíram 45 questões de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. A Redação, cujo tema foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil," recebeu elogios de professores pela relevância e oportunidade do assunto.

Os participantes que estiveram no Cefet para fazer a prova na semana passada, reclamaram de diversos transtornos ao redor do colégio , que é próximo ao estádio do Maracanã. No local, acontecia o jogo de ida da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG. Torcedores passando em frente, fogos estourando ao fundo, carros de som e música alta, tornando o ambiente ainda mais caótico.