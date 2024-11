O Rio de Janeiro será palco de diversos eventos relacionados ao G20 - Armando Paiva/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 13/11/2024 14:34 | Atualizado 13/11/2024 14:59

O Rio de Janeiro será palco de diversos eventos relacionados ao G20. Pela primeira vez no Brasil, o grupo das maiores economias do mundo se reúne em três grandes cerimônias: o Urban 20 (U20), o G20 Social e a Cúpula dos Líderes do G20. Para facilitar a logística dos líderes mundiais e suas comitivas, a cidade terá um megaferidão a partir desta quinta-feira (14), seguido do Dia da Proclamação da República (15) até o Dia da Consciência Negra (20).

De 14 a 17 de novembro, na região da Praça Mauá, serão realizados os encontros G20 Social, Festival Aliança Global e o U20. Nos dias 18 e 19, será vez da Reunião de Cúpula do G20, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM), na Glória.



O que fecha?



Durante este período, o expediente será suspenso em órgãos públicos da cidade do Rio. Além disso, bancos também não terão atendimento presencial entre os dias 15 a 20. Segundo a Febraban, as transações via PIX ocorrerão normalmente no período. Demais compensações bancárias, incluindo a TED, são efetivadas no dia útil seguinte ao feriado.



As contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte. Normalmente os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.



O que abre?



- Comércio de rua

- Bares e restaurantes

- Hotéis, hospedarias e pousadas

- Centros e galerias comerciais e shopping centers

- Estabelecimentos culturais como teatros, cinemas e bibliotecas

- Pontos turísticos

- Empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, bem como empresas programadoras e de produção de televisão por assinatura

- Indústrias localizadas nas Zonas Norte e Oeste

- Padarias

- Estabelecimentos que desenvolvam as atividades através de trabalho remoto



Saúde



As unidades 24 horas da rede municipal vão funcionar ininterruptamente. Já, as clínicas da família, centros municipais de saúde, policlínicas, centros de atenção psicossocial tipo II, centros de reabilitação e Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica, vão funcionar normalmente nos dias 16, 18 e 19 de novembro nos seus respectivos horários, e não abrirão nos dias 15 e 20 de novembro.



Durante todos os dias a unidade do Super Centro Carioca de Vacinação em Botafogo funcionará normalmente, das 8h às 22h, e a unidade em Campo Grande abrirá de acordo com o horário do centro comercial.