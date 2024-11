PM apreendeu arma com adolescente - @PMERJ

Publicado 15/11/2024 18:01

Rio - Um adolescente de 17 anos foi apreendido com uma arma por policiais militares, no bairro Jardim Alzira, em Queimados, Baixada Fluminense, na tarde desta sexta-feira (15).

Na ação, os agentes encontraram uma pistola 9mm. Ainda de acordo com a corporação, o flagrante ocorreu quando uma equipe do batalhão da cidade foi checar informações sobre a participação do jovem em ações criminosas.

O rapaz foi encaminhado à 55ª DP (Queimados).