Museu do Samba possui acervo com mais de 45 mil itens - Divulgação

Museu do Samba possui acervo com mais de 45 mil itensDivulgação

Publicado 30/11/2024 10:24

Rio - O Museu do Samba, na Mangueira, vai celebrar o Dia Nacional do Samba, nesta segunda-feira (2), com a abertura de exposição que exalta ícones do Carnaval. A mostra "Patrimônios Negros" recorre ao acervo original de 170 depoimentos inéditos, concedidos à instituição por grandes nomes, e registrados em vídeo entre 2009 e 2024.

Partindo dos relatos biográficos, a exposição revela bastidores e curiosidades dos desfiles, das rodas e da vida social do samba, por meio de vídeos, fotografias, fantasias, manuscritos de sambas e objetos pessoais dos artistas, que serão expostos pela primeira vez ao público. Os itens fazem parte da reserva técnica do acervo de 45 mil itens do Museu do Samba.



A celebração, que terá entrada gratuita, contará com uma roda com repertório de partido alto e grandes clássicos do gênero. A gastronomia também vai estar representada, com barraquinhas de jiló frito, carne seca com abóbora, além de doces.



"Essa nova exposição tem como protagonistas as mulheres e homens que fazem parte da história do samba carioca, em suas diversas manifestações culturais, da música à gastronomia, da dança às artes plásticas. A partir de suas memórias, vamos oferecer uma experiência de imersão na historicidade do gênero e do Carnaval", explica Nilcemar Nogueira, fundadora e diretora de projetos da instituição.



A mostra fica em cartaz até depois do Carnaval, em março de 2025, com visitação de terça-feira a sábado, das 10h às 17h. Nos demais dias, a entrada custa R$ 20 (inteira), e estudantes da rede pública não pagam. O Museu do Samba fica na Rua Visconde de Niterói, 1296, na Mangueira.