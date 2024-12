Evento acontece até sábado (7), das 14h às 22h, na Praça Tiradentes - Divulgação / Crab

Publicado 06/12/2024 12:24 | Atualizado 06/12/2024 13:06

Rio - A Praça Tiradentes, no Centro do Rio, recebe, nesta sexta-feira (6) e neste sábado (7), um grande evento de Natal, que mistura gastronomia, artesanato e música, com direita a visita do Papai Noel. A programação acontece das 14h às 22h, nos dois dias, na calçada em frente ao Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (Crab), com entrada gratuita. Ao todo, são mais de 50 barracas de roupas, comidas, peças de decoração e outros produtos.

A segunda edição da "Feira Natal na Tiradentes" espera receber um público de mais de 10 mil pessoas. O evento também conta com um espaço lounge. Entre as atrações musicais, estão os grupos PedeTeresa e Balaio Bom, além do Quarteto Jazztopia, apresentação de folia de reis e integrantes da Escola de Música Villa-Lobos.



"A proposta é incluir mais expositores dos outros estados, oferecer atividades novas, mais atrações musicais e, com isso, atrair mais público para o artesanato. Com o evento, o Crab quer promover a cultura e tradições regionais, fortalecer as expressões artísticas representativas desses festejos e divulgar os territórios criativos no corredor cultural do Rio", explica Sérgio Malta, diretor de Desenvolvimento do Sebrae Rio.



Durante os dois dias de evento, a sede da instituição também estará aberta ao público, com uma exposição gratuita sobre a vida e obra da mestra artesã mineira Dona Izabel, famosa pelas bonecas de cerâmica que produzia. O endereço é Praça Tiradentes, 69.