Melissa de Oliveira Monteiro, de 46 anos, ainda espera encontrar o filho Vitor Hugo Coelho MonteiroReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 06/12/2024 11:59 | Atualizado 06/12/2024 12:01

Rio - O jovem Vitor Hugo Coelho Monteiro, de 18 anos, está há mais de um mês desaparecido e a família segue sem ter notícias sobre seu paradeiro. Russo, como é conhecido, foi visto pela última vez no dia 29 de outubro , na Estrada do Pontal, no Recreio, Zona Oeste do Rio, quando saiu de casa para encontrar um amigo. Agoniados, familiares continuam realizando buscas por conta própria e espalhando cartazes com fotos do rapaz.

DIA, a mãe de Vitor Hugo, Melissa de Oliveira Monteiro, de 46 anos, revelou que Em entrevista ao, a mãe de Vitor Hugo, Melissa de Oliveira Monteiro, de 46 anos, revelou que já foi três vezes à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) , na Cidade da Polícia, Zona Norte, para acompanhar a investigação. Segundo ela, a Polícia Civil já colheu depoimento do amigo que esteve com seu filho no dia do sumiço e está analisando as imagens de câmeras de segurança do local. Porém, como as diligências estão sob sigilo, os familiares ficam sem informações.

"Eles [Polícia Civil] falaram que só terão algo mais concreto para me passar sobre a investigação em janeiro. Eu não consigo ter notícia nenhuma do meu filho. Ninguém falou mais nada, não recebo mais ligação, nada. Têm sido dias muito difíceis e agoniantes. Não temos mais ao que recorrer", lamentou.

A última busca da família aconteceu no último domingo (1), em Vargem Grande, na mesma região. Porém, novamente, não tiveram nenhuma notícia sobre o possível paradeiro de Russo. O pai do rapaz chegou a procurá-lo no Instituto Médico Legal (IML) do bairro, mas também não teve sucesso. Desesperada, Melissa revelou que ainda acredita que possa encontrar o filho, mas que a cada dia que passa, a esperança diminui.

"A minha esperança às vezes some, mas tem horas que eu confio que Deus está guardando ele em algum lugar. Ele pode estar preso em algum canto e podem soltar ele. A minha esperança é essa. Já pedi nas redes sociais para que se alguém levou meu filho, entre em contato comigo. Está muito doído", disse.

Morador de Três Pontes, em Paciência, na Zona Oeste, Vitor Hugo saiu de casa para se encontrar com um amigo próximo à estação de BRT do Recreio Shopping. Em conversas com a namorada Beatriz Rosa da Silva, ele chegou a mencionar que "o clima estava estranho" e queria ir embora.

Por volta das 20h, Beatriz perdeu contato com Russo e ligou para o amigo, que disse ter parado o carro por falta de combustível na subida da Serra da Grota Funda e buscado gasolina em um posto nas proximidades. Segundo ele, Russo já havia desaparecido quando ele retornou ao veículo.

"Tinha muita gente que não gostava dele, esse menino era um. Eu sempre alertava para não sair com ele. Já conversei com esse rapaz, para ele explicar como meu filho sumiu assim. Ele falou que saiu para pegar gasolina e que não tem culpa do Vitor ter sumido", disse Melissa.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre os rumos da investigação. O espaço segue aberto para posicionamento.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Iuri Corsini