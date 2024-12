Detido foi encaminhado para 76ª DP, no Centro de Niterói - Reprodução / Internet

Detido foi encaminhado para 76ª DP, no Centro de NiteróiReprodução / Internet

Publicado 06/12/2024 12:56

Rio - Policiais do 12º BPM, de Niterói, Região Metropolitana do Rio, prenderam em flagrante um homem responsável por furtos de hidrômetros. Conhecido como "Cabelinho", o criminoso era morador em situação de rua. Com ele, os agentes apreenderam quatro medidores roubados. A ação aconteceu na tarde desta quinta-feira (5).



Segundo a corporação, a prática foi registrada por câmeras de segurança e vinha ocorrendo em vários bairros. Ainda de acordo com a PM, o detido confessou os crimes revelando que oferecia os equipamentos a um ferro-velho na comunidade de Vila Ipiranga, no Fonseca (Zona Norte).

O dono do ferro-velho foi autuado por receptação e também se encontra preso.

A prisão foi executada após monitoramento do setor de inteligência e ação integrada com a 76ª DP, no Centro, delegacia para qual ele foi encaminhado.