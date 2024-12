Família acredita que Adrian Pedro Araújo, de 19 anos, saiu do Rio para encontrar namorada no Espírito Santo - Reprodução

Família acredita que Adrian Pedro Araújo, de 19 anos, saiu do Rio para encontrar namorada no Espírito SantoReprodução

Publicado 06/12/2024 15:19 | Atualizado 06/12/2024 17:08

Rio - A família de Adrian Pedro de Araújo Alves, de 19 anos, busca pelo seu paradeiro há pelo menos dez dias. O jovem foi visto pela última vez em Campo Grande, Zona Oeste. Segundo relato de parentes, ele teria saído de casa, na quarta-feira da semana passada (27), para encontrar a namorada que se mudou para o estado do Espírito Santo.



"Ele é um menino muito calmo, trabalhador e que dava satisfação de tudo que fazia. Ainda estamos todos sem acreditar e preocupadas com tudo isso", disse a madrasta de Adrian, Jeane Silva de Abreu, de 37 anos.



A familiar, que criou o jovem desde os seis anos, explicou que a namorada com quem Adrian teria ido se encontrar no Espírito Santo não chegou a o receber. "Entramos em contato com ela, mas ela disse que ele não está lá. Ela disse que não encontrou ele. Parece estar debochando do nosso sofrimento", disse.



De acordo com Jeane, essa é a primeira vez que Adrian fica sem se comunicar com a família. "Depois que ele foi morar com essa menina, parece que ele mudou. Não era mais o Adrian que cuidei. Até tentamos contornar a situação quando ela foi embora, mas jovem apaixonado é um problema", lamentou.

A irmã do rapaz, Eliane de Araújo Gomes, conta que a família também acha que Adrian pode ter ido encontrar uma mulher que conheceu pela internet no Centro do Rio. "Ele disse isso para o avô dele, mas não acreditamos que isso seja verdade. Achamos que ele foi para o Centro tentar ir atrás dessa namorada dele que está morando no Espírito Santo", relatou.

"Ele nunca tinha saído de Campo Grande. Nem para o Centro já tinha ido, então não sabemos o que pode ter acontecido. Está bem difícil", finalizou a irmã.



O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande) e transferido para a Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), onde continua sendo investigado.