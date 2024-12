Flávia Alessandra de Sousa Pessoa foi presa em Campo Grande - Reprodução

Publicado 06/12/2024 15:03 | Atualizado 06/12/2024 17:04

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) determinou a prisão preventiva de Flávia Alessandra de Sousa Pessoa, de 21 anos, presa por tentar aplicar um golpe contra um idoso em Campo Grande, na Zona Oeste. Na decisão, proferida na quinta-feira (5), a juíza destacou que esse tipo de crime tem se tornado mais frequente na cidade e os bandidos costumam se aproveitar de vulnerabilidades de idosos.

"Deve-se ressaltar que esse grupo vulnerável vem sofrendo constantes investidas por parte da atividade predatória de tais grupos criminosos, resultando em expressivos prejuízos financeiros. Além disso, a conduta foi praticada no interior da casa da vítima, sendo certo que os autores comparecem à sua residência e foram por ela recebidos, a indicar a extrema vulnerabilidade da vítima em questão", escreveu a magistrada.

Na quarta-feira (4), Flávia foi presa enquanto se passava por uma funcionária da Farmácia Popular para aplicar o golpe contra um idoso. Em depoimento, a vítima relatou que recebeu uma ligação com a informação de que receberia em casa os remédios cadastrados para ele por meio do programa.

Posteriormente, Flávia e um homem chegaram de moto na casa do idoso e disseram ser funcionários do Farmácia Popular. A mulher entregou os remédios, preencheu uma ficha cadastral e tirou uma foto da vítima segurando o documento de identidade.

Em certo momento, o homem ligou para a filha, que trabalha como farmacêutica, e contou sobre a situação. A moça, então, estranhou o fato e pediu que vizinhos fossem na casa do pai dela para checar o que estava acontecendo. Com isso, os moradores perceberam que se tratava de um golpe e chamaram a polícia. O condutor da moto conseguiu fugir, mas Flávia ficou para trás e foi detida em flagrante.

De acordo com os agentes da 35ª DP (Campo Grande), a presa estava em posse de um formulário falsificado, com carimbo do Governo Federal, e duas caixas de medicamentos. Ela foi autuada por associação criminosa e estelionato.

As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e vítimas, além de apurar as intenções de Flávia com os dados bancários do idoso.