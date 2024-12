Homem foi detido em bingo clandestino no Centro de Niterói - Divulgação/Polícia Militar

Homem foi detido em bingo clandestino no Centro de NiteróiDivulgação/Polícia Militar

Publicado 07/12/2024 09:42 | Atualizado 07/12/2024 11:39

Rio - Policiais militares fecharam um bingo clandestino, nesta sexta-feira (6), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O estabelecimento ilegal foi localizado pelos agentes na Rua José Clemete, no Centro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 12º BPM (Niterói) estiveram no local para checar uma denúncia. No estabelecimento, um homem acabou sendo detido e conduzido para a delegacia e 13 máquinas caça-níqueis em funcionamento foram apreendidas. A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP (Niterói).