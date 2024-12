Incêndio atingiu um bar na manhã desta sexta-feira (13) - Reprodução/TV Globo

Publicado 13/12/2024 08:11

Rio - Um bar no Catete, na Zona Sul do Rio, pegou fogo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (13). Segundo o Corpos de Bombeiros, não houve registro de feridos.

Agentes do quartel de Catete foram acionados para a ocorrência por volta das 6h18. O incêndio ocorreu na Rua Silveira Martins, altura do número 110. O fogo já foi controlado.

De acordo com o Centro de Operações Rio, uma faixa da via precisou ser interditada na altura do Metrô do Catete. A CET-RIO também esteve no local.