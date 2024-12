Confronto assustou moradores da Comunidade do Piraquê nesta madrugada - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 15/12/2024 15:14

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra traficantes invadindo a Comunidade do Piraquê, em Guaratiba, Zona Oeste, durante a madrugada deste sábado (14). O barulho dos tiros pode ser ouvido na filmagem feita por um morador.

Veja o vídeo:

A região é dominada por milicianos que entraram em confronto com os traficantes. Usuários nas redes sociais comentaram o ocorrido. "Muito tiro, estou apavorada", disse uma moradora. "Está complicado morar no Rio de Janeiro", declarou outro.Procuradas pela reportagem, a Polícia Militar e a Polícia Civil declararam não ter registro de ocorrência. Não há informações de vítimas no tiroteio.