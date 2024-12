De janeiro a novembro de 2024, a Light registrou 317 casos de furto de cabos - Divulgação / Light

Publicado 15/12/2024 14:42

Rio – A Light registrou dois casos de furto de cabos em menos de 24 horas, causando interrupções no fornecimento de energia no Centro e na Zona Sul. Na última terça-feira (10), o furto de cabos subterrâneos de baixa tensão afetou o Centro da cidade, deixando parte da região sem energia elétrica. Durante a inspeção técnica, foram encontrados vestígios do crime, como uma escada de madeira usada para acessar uma câmara subterrânea.



Para garantir o funcionamento da Santa Casa de Misericórdia, um gerador foi instalado no mesmo dia e permaneceu ativo até quinta-feira (12), quando a rede foi restaurada. Um caso semelhante foi identificado no Leme, onde alguns clientes ainda dependem de geradores enquanto o reparo nos cabos furtados é concluído.



O gerente de Operação e Manutenção das Redes Subterrâneas, Leonardo Bersot, destacou os desafios enfrentados pelas equipes técnicas. "A reconstrução da rede após o furto de cabos é um trabalho de alta complexidade, que envolve não apenas a reposição do material, mas também ajustes técnicos para garantir a segurança e a qualidade do fornecimento de energia", afirmou.



Até o momento, a Light contabilizou cerca de 6 km de cabos furtados, sendo 3 km no Centro e 3 km no Leme. Os técnicos seguem avaliando os danos.



Furto de cabos em 2024

Entre janeiro e novembro de 2024, foram registrados 317 casos de furto de cabos, totalizando um prejuízo de mais de R$ 7 milhões e a perda de 45 mil metros de cabos. No mesmo período de 2023, 373 ocorrências resultaram em custos de quase R$ 4 milhões.



O Centro lidera os bairros mais afetados, com 72 registros, seguido por Copacabana (63 casos) e Leblon (56 casos). Outras regiões impactadas incluem Ipanema, Tijuca, Barra da Tijuca, Laranjeiras, Campo Grande e Flamengo.

Ações contra os furtos



Para enfrentar o problema dos furtos, a Light tem intensificado diversas iniciativas. Entre as principais medidas, estão as rondas realizadas pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) em áreas com maior incidência de crimes. Além disso, a empresa tem substituído cabos de cobre por alumínio, material que possui menor valor comercial, dificultando a revenda pelos criminosos. Outra estratégia adotada é a instalação de proteções mecânicas, como tubulações de aço galvanizado e concretagem em pontos mais vulneráveis da rede subterrânea, aumentando a segurança dos equipamentos.