José Mota da Silva morreu enquanto aguardava atendimento na UPA Cidade de DeusReprodução / Redes sociais

Publicado 16/12/2024 12:20

Rio - O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) anunciou que vai abrir uma sindicância para apurar sobre a conduta dos funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus que estavam de plantão na noite da última sexta-feira (13), quando José Augusto Mota da Silva, de 32 anos, morreu aguardando na fila de espera

Por meio de um comunicado oficial emitido neste domingo (15), o Cremerj informou que os membros do conselho irão tomar as medidas cabíveis para entender quem foram os profissionais responsáveis pelo atendimento, respeitando o processo legal e garantindo o direito à ampla defesa de todos os envolvidos.

Ainda segundo a nota, a sindicância não vai interferir na apuração da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Apesar disso, o conselho se mostrou preocupado com decisões que possam ser precipitadas, como demissões sumárias.

No último sábado (14), o secretário de Saúde do município, Daniel Soranz, anunciou em suas redes sociais que os funcionários que estavam de plantão quando José Augusto morreu serão demitidos . No entanto, esta decisão ainda não foi oficializada pela Prefeitura.

Na nota, o Cremerj reforçou que a saúde do paciente é sempre a prioridade, porém as ações devem ser tomadas com responsabilidade, para que não haja punições indevidas a médicos que não tenham participado do atendimento.