Tempo deve seguir nublado nos próximos diasRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 17/12/2024 09:59

Rio - Depois das fortes chuvas desta segunda-feira (16), o clima deve seguir instável, com previsão de novas precipitações, mas de forma mais amena até quinta-feira (19). Porém, na sexta (20), outros temporais podem acontecer na cidade.

Segundo o Alerta Rio, o tempo nesta terça-feira (17) vai ser parcialmente nublado a nublado, com chuva fraca isolada apenas de noite. A temperatura vai oscilar entre 18°C e 33°C e os ventos serão fracos a moderados.

Na quarta-feira (18) a nebulosidade continua e terá chuva fraca isolada de tarde e de noite. A mínima é de 19°C e máxima de 29°C, com intensidade novamente fraca a moderada dos ventos.



A chuva dá trégua na quinta-feira (19), apesar do céu seguir nublado a parcialmente nublado, com ventos moderados. A máxima atinge 33°C e a mínima será de 18°C.



Já na sexta-feira (20), a temperatura aumenta e a máxima chega a 38°C, com mínima de 19°C. A chuva volta, tendo pancadas durante a tarde e à noite e os ventos continuam moderados.



O verão começa no sábado (21) e a temperatura continua oscilando. O clima será parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva a qualquer momento do dia. A máxima é de 36°C e a mínima segue de 19°C. Os ventos serão moderados a fortes.