Segundo a família, Rhuan estava indo para um show de pagode quando foi abordado por PMs - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 19/12/2024 11:12 | Atualizado 19/12/2024 11:25

Rio - O Ministério Público do Estado (MPRJ) denunciou o tenente da PM Marcos Gabriel Silva Mendes, responsável pela morte do jovem empresário Rhuan Rodrigues Pereira , de 20 anos, que aconteceu em agosto, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. A denúncia, encaminhada à Justiça nesta quarta-feira (18), considera que o crime ocorreu por "motivo torpe", e que o policial fez "uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima".De acordo com as investigações, Rhuan foi atingido por três tiros nas costas durante uma abordagem no bairro Porto do Rosa, enquanto passava pela Rua Heitor Rodrigues, próxima à BR-101. Ele havia deixado a festa de aniversário da mãe e seguia de carro para um show de pagode com o primo, Lucas, que estava no carona. Eles eram seguidos por duas amigas em uma moto, que presenciaram o ocorrido.O MPRJ aponta que o tenente agiu com desprezo pela vida humana, motivado, apenas, por suspeita de que os ocupantes do veículo pudessem ser criminosos. "A viatura estava com giroflex e sirene desligados, dificultando que a vítima percebesse a abordagem", afirmou o órgão.Foi solicitado o afastamento de Marcos Gabriel, que é lotado do 7°BPM (São Gonçalo), das ruas, além de suspensão do porte de arma e solicitação para que ele seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.O caso gerou grande comoção entre a família e amigos de Rhuan , que o descreveram como um jovem trabalhador e de bom caráter. Ele era gerente em uma loja de roupas e sócio em um depósito de bebidas.Dois dias depois do crime, a mãe de Rhuan, Fernanda Rodrigues, contou que ele parou o carro no momento em que foi solicitado pelos policiais, que, imediatamente, atiraram. O caso é investigado pela 72ª DP (São Gonçalo).A versão da Polícia Militar diz que a equipe solicitou a parada do veículo de Rhuan, que encostou próximo a um acesso à comunidade do Salgueiro. No entanto, a corporação afirma que criminosos perceberam a abordagem e efetuaram disparos contra os policiais, e que, durante o confronto, Rhuan foi atingido. As alegações da corporação são refutadas por familiares.