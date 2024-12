Movimentação em Copacabana no último domingo no ano - Armando Paiva/Agência O Dia

Movimentação em Copacabana no último domingo no anoArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 29/12/2024 11:11 | Atualizado 29/12/2024 15:06

Rio - Os últimos dias do ano podem ser de chuva no Rio. Além disso, a previsão do tempo indica que deve chover até a próxima quinta-feira (2). No entanto, as temperaturas devem permanecer altas.



Neste último domingo (29) do ano, segundo o Alerta Rio, a atuação de um canal de umidade na Região Sudeste influencia o tempo. O céu fica nublado e há previsão de pancadas de chuva nos períodos da tarde e noite. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas com mínima prevista de 19°C e máxima prevista de 30°C.

Em Copacabana, na Zona Sul do Rio, cariocas e turistas lotaram a areia da praia e o calçadão para aproveitar o domingo e também acompanhar a finalização dos preparos dos palcos que vão receber a maior festa de virada de ano.