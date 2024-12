Prefeito Eduardo Paes visita montagem de palco principal do Réveillon de Copacabana - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 30/12/2024 13:30 | Atualizado 30/12/2024 13:40

Rio - Um dos locais preferidos por cariocas e turistas para celebrar a Virada do Ano, Copacabana, na Zona Sul, já está praticamente pronta para receber o público em uma das maiores festas de Réveillon do mundo. Nesta segunda-feira (30), o prefeito Eduardo Paes visitou o palco principal da Princesinha da Mar, montado em frente ao icônico Copacabana Palace, que receberá shows de nomes como Anitta, Ivete Sangalo e os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia.

"A gente tem sempre tentado produzir estudos, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que mostrem o impacto desses eventos da cidade do Rio de Janeiro, que são muito importantes, mas quando a gente fala de Réveillon, de um grande espetáculo como esse, tem uma coisa de legado intangível, que é essa coisa da marca, da imagem do Rio de Janeiro pelo mundo. Eu acho que é essa coisa da gente estar fazendo, mantendo a chama acesa do Rio de Janeiro, de cidade desejada pelo mundo inteiro", celebra Eduardo Paes.

Antes da tradicional queima de fogos, um balé de lasers iniciará a contagem regressiva para 2025. Com dez balsas e 35 mil disparos, o show pirotécnico que marca a chegada de mais um ano terá a duração de 12 minutos, sincronizado com canções de grandes artistas internacionais, como Madonna, Lady Gaga e Coldplay. Além, é claro, de clássicos da música brasileira como "Evidências", de Chitãozinho e Xororó.

A festa em Copacabana contará com três palcos: o tradicional Palco Rio, montado em frente ao Copacabana Palace, que neste ano será feito de led; Palco Samba, que terá formato de pandeiro e será exclusivo para o gênero; além do retorno do Palco Leme, que será dedicado à música gospel. Veja a programação de cada um abaixo.

Festa acontecerá em outros pontos do Rio

A celebração da chegada de 2025 não será exclusiva de Copacabana. Além dos três palcos na Princesinha do Mar, mais 10 estarão espalhados pela cidade do Rio: no Flamengo, na Ilha de Paquetá, no Parque Realengo, na Ilha do Governador, na Penha, na praia de Ramos, no Parque Madureira, no Parque Oeste (Inhoaíba), em Pedra Guaratiba e em Sepetiba. Veja a programação de cada um abaixo.

A queima de fogos também não se restringirá a Copacabana. No Flamengo, também na Zona Sul, o show pirotécnico contará com três balsas. Na Penha, na Zona Norte, o espetáculo acontecerá na tradicional Igreja da Penha. Na Zona Oeste, terão queimas de fogos nos Parques Oeste e Realengo.

Postos médicos darão suporte no atendimento em Copacabana

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o Réveillon de Copacabana contará com uma estrutura com quatro postos médicos equipados e preparados para o atendimento a casos de urgência e emergência. As unidades funcionarão a partir das 17h30 do dia 31 de dezembro de 2024 até as 5h do dia 1º de janeiro de 2025, para a assistência aos pacientes que apresentarem quadros de urgência, seja mal-estar, traumas, cortes e outras emergências.

Os postos estarão localizados na Avenida Atlântica, na altura da Avenida Princesa Isabel, da Praça do Lido, da Rua República do Peru e da Rua Siqueira Campo. Cada unidade terá área física em torno de 200 metros quadrados, leitos clínicos e outros com suporte avançado (com respirador, monitor, etc) e poltronas de hidratação, além de equipamentos, instrumentos e medicamentos para o atendimento de emergência. Ao todo serão 48 leitos, sendo oito de suporte avançado, e 50 poltronas de hidratação.

A equipe contará com 36 médicos, 27 enfermeiros, 36 técnicos de enfermagem, além de funcionários operacionais/administrativos, e mais 50 duplas de maqueiros para auxiliar as pessoas que precisarem se deslocar da pista/areia aos postos médicos.

Para os casos mais graves, que necessitem de remoção para UPAs ou hospitais, haverá 30 ambulâncias com suporte de UTI móvel com equipes próprias (médicos, enfermeiros e motoristas). As UPAs e hospitais receberam reforços nos plantões para atender a demanda do réveillon.

Esquema de segurança: revistas começarão pela manhã

A Prefeitura do Rio detalhou, em entrevista coletiva na última quinta-feira (26) , como será o esquema de segurança no Réveillon 2025 em Copacabana. A operação especial terá a integração de 11 órgãos municipais que vão atuar monitorando a ordem pública, o transporte, a fiscalização do trânsito, a limpeza e o atendimento de emergência.

Serão 78 torres de monitoramento nos quais policiais militares ficarão num patamar mais elevado para verem o movimento na praia. Na véspera do Ano Novo, os pontos de revista começam às 8h.

Para que virada ocorra da melhor forma possível estão proibidas a comercialização de garrafas de vidro por ambulantes; cercamento de área público por barraqueiros; utilização de área maior do que a já concedida por quiosques; estacionamentos nas ruas proibidas pela CET-Rio; carga e descarga de mercadorias após o horário determinado.

A Polícia Militar também proibirá, nos bloqueios, a entrada com garrafa de vidro. A Marinha deve inspecionar entre 200 e 300 embarcações. Seis navios de cruzeiros foram autorizados a acompanhar os fogos.

Trânsito

Para a Virada do Ano, a CET-Rio preparou um esquema especial de trânsito. Na Zona Sul, o bloqueio completo do trânsito na Avenida Atlântica será antecipado. Além do habitual fechamento da pista da praia a partir das 7h, em 31 de dezembro, as faixas junto aos prédios serão bloqueadas ao tráfego a partir das 8h. Em anos anteriores, esse fechamento só ocorria na parte da tarde.

A partir das 18h desta segunda-feira (30), o estacionamento estará proibido em diversas vias de Copacabana, Leme, Ipanema e Botafogo. A partir das primeiras horas do dia 31, os ônibus de fretamento serão proibidos de acessar Copacabana e Leme. Também no dia 31, o Aterro do Flamengo será fechado no mesmo esquema da tradicional área de lazer, entre o Trevo dos Estudantes e o Monumento a Estácio de Sá, a partir das 18h. A partir das 22h, haverá bloqueio total de acesso à Copacabana, incluindo ônibus e táxis.

Transportes

Não há dúvidas: o transporte público é a melhor opção para quem deseja comemorar o Réveillon em Copacabana. De 19h30 às 22h, desta terça-feira (31), poderão circular pelo bairro apenas ônibus e táxis.

Haverá dois terminais de ônibus para embarque, a partir das 22h. Um na Enseada de Botafogo (Avenida das Nações Unidas), próximo ao Botafogo Praia Shopping, para quem vai para o Centro, Terminal Gentileza/Rodoviária, Penha e Ilha do Governador.

As regiões da Grande Tijuca e Grande Méier serão atendidas pelo ponto da Praia de Botafogo, como acontece nos dias úteis. O segundo terminal especial ficará em Ipanema, na Rua Prudente de Morais, com embarque na Praça General Osório para quem vai para Alvorada, Recreio e Vargens.

Já em frente ao número 302 da Rua Prudente de Moraes, haverá ônibus para quem vai para a Rocinha e Rio das Pedras. Todos os 65 serviços noturnos terão a operação mantida, com reforço na frota, para atender aos passageiros.

Pela primeira vez, o metrô bilhetes digitais, com tecnologia QR Code. A venda está sendo feita por aplicativo ou pelo site e será encerrada às 18h do dia 31 de dezembro ou antes, caso os bilhetes se esgotem. A orientação é pela compra antecipada. Somente passageiros que tiverem o bilhete especial poderão embarcar a partir das 19h de 31 de dezembro.

O bilhete digital custa R$ 7,50 e é válido apenas na noite de Réveillon. Os passageiros poderão escolher cinco faixas de horário de embarque: 19h às 20h; 20h às 21h; 21h às 22h; 22h às 23h; e 23h à meia-noite. Já na volta, o embarque acontece sem horário fixo, com o bilhete digital sendo válido da meia-noite às 5h do dia 1º de janeiro.

Durante a madrugada de 1º de janeiro, a SuperVia oferecerá viagens extras de trens com destino a Japeri, Santa Cruz e Saracuruna. No total, serão cinco viagens extras no ramal Saracuruna e cinco nos ramais Japeri e Santa Cruz. Todos os trens farão serviço parador e as viagens dos ramais Japeri e Santa Cruz atenderão também às estações do ramal Deodoro.

Os passageiros poderão realizar embarques na Central do Brasil, além de Madureira, Realengo e Inhoaíba, locais onde haverá festas nos parques municipais que estão próximos dessas estações. A estação Central do Brasil estará aberta para embarque a partir de 0h20. Já Madureira abrirá às 1h30, Realengo às 1h40 e Inhoaíba às 1h20. Durante a madrugada, as demais estações estarão abertas apenas para desembarque de passageiros.

Na noite da Virada, o VLT vai ampliar seu funcionamento. A linha 1, que faz o trajeto Santos Dumont x Terminal Gentileza vai funcionar 24 horas do dia 31 de dezembro à 1º de janeiro. Das 23h do dia 31 até as 5h do dia 1º, os intervalos praticados pela concessionária serão de 20 minutos entre as composições.

Confira a programação dos palcos espalhados pelo Rio

Palco Rio – Copacabana

(em frente ao Hotel Copacabana Palace)

20h – Caetano e Bethânia

22h – Ivete Sangalo

00h12 – Anitta

2h10 – Xande Avião

3h40 – Viradouro

DJs

Palco Samba – Copacabana

(altura da Rua República do Peru)

20h – Dudu Nobre

22h – Pretinho da Serrinha e convidados

00h14– Marcelo D2 e um punhado de bamba

2h15 – Dilsinho

3h40 – Imperatriz

DJs

Mestres de Cerimônia David Brazil e Milton Cunha

Palco Leme – Copacabana

(Praia do Leme)

19h – Midian Lima

19h50 – Pastor Claudio Duarte

20h30 – Mattos Nascimento

21h40 – Fernanda Brum

23h – Thalles Roberto

Palco Flamengo

Praia do Flamengo (Posto 2) em frente à Rua Dois de Dezembro

20h – DJ

20h30 – Sylvinho Blau Blau

21h50 – Feyjão

22h50 – DJ

00h20 – Marvvila

2h – Grande Rio

Palco Parque Oeste / Inhoaíba

Avenida Cesário de Melo, 6.851

20h – DJ

21h – Amanda Amado

22h30 – Os Mulekes

00h20 – Clareou

2h – Unidos de Padre Miguel

Palco Realengo

Rua Professor Carlos Wenceslau, 388

19h – DJ

19h30 – Arlindinho

21h – Família Diniz

22h30 – Terreiro de Crioulo

00h20 – Pique Novo

2h – Mocidade

Palco Paquetá

Praia da Moreninha s/nº

20h – DJ

20h40 – Roda de Santa Rita

22h10 – Baia

00h20 – Guga Nandes

2h – Unidos da Tijuca

Palco Ilha do Governador

Praia da Bica, em frente ao número 169

20h – DJ

21h – Velha Guarda Musical de Vila Isabel

22h30 – Mr. Dan

00h20 – Gustavo Lins

1h50 – Beija-Flor

2h40 – União da Ilha do Governador

Palco Penha

Rua Santo Engracia, s/nº, Praça Iapi

19h – DJ

19h30 – Grupo Existência

21h – Michel Sullivan

22h30 – Tiee

00h20 – ImaginaSamba

2h – Salgueiro

Palco Praia de Ramos

Praça Roquete Pinto, 2

19h – DJ

20h – Siri de Ramos

21h15 – Biel do Furduncinho

22h15 – Bob Rum e Cidinho e Doca

23h15 – Caio Lucas

00h20 – Lexa

2h – Vila Isabel

Palco Parque de Madureira

Avenida Edson Passos, s/nº

19h30 – DJ

20h30 – Caju pra Baixo

22h – DJ Michell

22h30 – Velha Guarda da Portela

00h20 – Lukinhas

1h50 – Império Serrano

2h20 – Portela

Palco Guaratiba

Estrada da Matriz, 219

19h – DJ

19h30 – Charles André

21h – Jorginho Faria

22h30 – Swing e Simpatia

00h20 – Batucada Dú Nosso Bloco

2h – Paraíso do Tuiuti

Palco Sepetiba

Praia de Sepetiba, 1.886

20h – Dani Flomin

21h – Leandro Sapucahy

22h30 – Suel

00h20 – Diney

2h – Mangueira

