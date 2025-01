Morador registra da janela de casa o tiroteio desta terça em Vila Kosmos - Reprodução

Publicado 15/01/2025 09:46 | Atualizado 15/01/2025 10:26

Rio – Um novo tiroteio ocorreu na manhã desta quarta-feira (15) na comunidade Ipase em Vila Kosmos, Zona Norte do Rio - onde já havia ocorrido outro episódio nesta terça. A informação é da plataforma Fogo Cruzado. Procurada, a Polícia Militar ainda não retornou com mais informações, como realização de operação na região ou registros de feridos, prisões e apreensões.

Segundo a Secretaria Municipal de saúde, a Clínica da Família Maria Conceição dos Santos Correia suspendeu o funcionamento pela manhã e avalia o território para cogitar uma reabertura nas próximas horas.

No fim da tarde de terça (14), moradores das proximidades do Ipase relataram que disparos foram ouvidos por cerca de duas horas – nas redes, vídeos dão conta também de tiros em localidades próximas conhecidas como Morro da Fé e Morro do Trem.

A PM comunicou que agentes atuaram na ocorrência por meio do Batalhão de Choque (BPChq) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Mulher atingida

Segundo a PM, policiais do 41º BPM (Irajá) foram acionados na tarde de terça para verificar o caso de uma mulher que havia sido atingida por uma bala perdida durante o confronto. Conforme informações colhidas pela guarnição, a vítima estava na janela de casa, na Rua Carlos Chamberland, na Vila da Penha, quando acabou ferida.

Ela foi levada para o hospital particular Semiu, em Vicente de Carvalho. A reportagem tentou contato com a unidade, mas não conseguiu apurar o estado de saúde atualizado da vítima. A ocorrência foi registrada na 27ª DP (Vicente de Carvalho). A Polícia Civil divulgou que realizou perícia no local e segue com outras diligências para esclarecer os fatos

Tiros ouvidos de longe

Ainda nas redes, moradores demonstraram preocupação por conta dos disparos de terça: “Muito tiro! Rajadas e mais rajadas! Que Deus nos proteja”, pediu uma; “Desesperador! Só Deus para ter misericórdia”, comentou outra.

Muitos tiros no morro da fé e IPASE. Mais de 2hs de confronto entre PMs e traficantes. Rio de Janeiro, Brasil. pic.twitter.com/Z8LR5s1Bgf — news and ufology (@newsandufology) January 15, 2025

Até moradores de bairros vizinhos afirmaram ter ouvido os ruídos do confronto: “Moro no Largo do Bicão (Vila da Penha) e estava ouvindo”, garantiu uma internauta, a cerca de 2,5 km de distância; “Deu para ouvir do Irajá”, assegurou um outro, distante aproximadamente 3 km de Vila Kosmos.

Ainda sobre os confrontos no Ipase, relatos davam conta de que a comunidade já sofreu menos com a violência: “Como que deixaram o Ipase chegar a esse ponto? Sempre fui ali. Era até bonito, casas bonitas. Olha a que ponto chegou”, lamentou uma usuária no Facebook; “Quem viu o Ipase e quem vê hoje... O lugar já foi legalzinho”, atestou um rapaz.