Entupimento do esgoto da rua causa alagamentos no quintal de Fabiana Vieira - Arquivo pessoal

Entupimento do esgoto da rua causa alagamentos no quintal de Fabiana VieiraArquivo pessoal

Publicado 16/01/2025 12:48 | Atualizado 16/01/2025 14:55

Rio - Uma moradora do bairro Porto Velho, no município de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, denunciou ao DIA que o esgoto da rua onde mora está entupido, o que vem causando diversos transtornos. Segundo Fabiana Vieira, de 43 anos, o problema começou em dezembro do ano passado na Rua Mercúrio e, a cada chuva, seu quintal fica inundado.



"Desde dezembro, o esgoto aqui da rua que eu moro está entupido. Toda vez que chove, meu quintal alaga com a água de fossa que retorna ao quintal por ele ser mais baixo que a rua", expôs.

fotogaleria

Fabiana disse que tentou resolver o problema por meios próprios, sem sucesso. "Eu paguei uma pessoa para limpar a caixa da rua, mas não adiantou", explicou.



Ao DIA, a mulher ainda relatou ficar ilhada sempre que chove, já que não tem como passar pelo quintal. Além de ficar presa, ela precisa lidar com o mau cheiro causado pelo esgoto.



"Estou ilhada em casa, sentindo o mau cheiro de fossa. Não consigo manter (o quintal) limpo, pois por conta dos alagamentos recorrentes, os matos crescem e já há sapos em casa" Fabiana disse que tentou resolver o problema por meios próprios, sem sucesso. "Eu paguei uma pessoa para limpar a caixa da rua, mas não adiantou", explicou.Ao, a mulher ainda relatou ficar ilhada sempre que chove, já que não tem como passar pelo quintal. Além de ficar presa, ela precisa lidar com o mau cheiro causado pelo esgoto."Estou ilhada em casa, sentindo o mau cheiro de fossa. Não consigo manter (o quintal) limpo, pois por conta dos alagamentos recorrentes, os matos crescem e já há sapos em casa"

A situação também fez surgir o medo da contaminação por conta do contato com a água suja. O esgoto só não invadiu sua residência por conta do tamanho do quintal.

"É mau cheiro, quintal sujo, surgimento de sapos e medo da contaminação por doenças por conta do contato com a água suja ao pisar no chão", desabafou.

Fabiana ainda contou que, em uma das ocasiões, se viu obrigada a sair de casa em meio ao alagamento causado pelo esgoto que invade o terreno. "Na última segunda-feira, eu precisei sair e pisar na água suja. Já cheguei em casa e tive que passar em meio ao esgoto. Agora, já deixo uma garrafinha com água e água sanitária no quintal para lavar meus pés".



Procurada, a Águas do Rio informou que enviará uma uma equipe ao local para averiguar o ocorrido.