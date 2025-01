Estátua de Clarice Lispector, no Leme, e o céu nublado desta manhã de quinta ao fundo - Armando Paiva/Agência O Dia

Estátua de Clarice Lispector, no Leme, e o céu nublado desta manhã de quinta ao fundoArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 16/01/2025 10:58 | Atualizado 16/01/2025 11:04

Rio – O céu nublado a parcialmente nublado que encobre o Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (16) vai persistir, pelo menos, até o feriado de São Sebastião, na próxima segunda (20). Segundo o sistema Alerta Rio, a condição – que não costuma afastar cariocas e turistas das praias – resulta de uma combinação entre calor e umidade.

Para as próximas horas, a previsão é de pancadas isoladas de chuva e ventos moderados. A temperatura fica entre 34º C – máxima na Zona Norte – e 20º C – mínima na região do Centro e da Grande Tijuca.

Na sexta, a situação segue semelhante, com céu parcialmente nublado a nublado, ventos moderados e pancadas isoladas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros ficam entre 36º C e 20º C.

Para o feriadão

O fim de semana começa com a expectativa para o sábado de céu parcialmente nublado, com pancadas isoladas de chuva à tarde e à noite, ventos fracos a moderados e temperaturas entre 37º C e 21º C.

Para o domingo, a máxima e a mínima devem ser de 37º C e 22º C, respectivamente. O céu volta a ficar de parcialmente nublado a nublado, com chuvas no período entre tarde e noite e ventos fracos a moderados.

Por fim, no feriado, as pancadas de chuva tendem a ocorrer somente à noite, com temperaturas entre 38º C e 22º C. O céu fica de parcialmente nublado a nublado, com ventos moderados.