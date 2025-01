PM reforçou policiamento após sequestro de ônibus no Engenho Novo - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 16/01/2025 12:03

A reportagem depercorreu ruas da região, nesta quinta-feira, e encontrou viaturas e motocicletas da PM posicionadas em pontos do entorno do Morro do São João, como na Avenida Marechal Rondon e próximas à entrada do Túnel Noel Rosa. Na tarde de ontem, bandidos sequestraram dois ônibus das linhas 638 (Marechal Hermes x Praça Saens Peña) e 353 (Gardênia Azul x Terminal Gentileza), na Rua Barão do Bom Retiro, que foram usados como barricadas.Os bandidos também incendiaram objetos para atrapalhar a movimentação de policiais militares. De acordo com a corporação, ontem, equipes do Comando de Polícia Pacificadora (CPP) foram alvos de tiros, pedradas e garrafadas, na localidade conhecida como Matinha, no Morro do São João, e para acabar com o ataque "usaram tecnologia de menor potencial ofensivo". Não houve prisões ou feridos.Nesta quinta-feira, o Rio Ônibus afirmou que a circulação dos coletivos está normalizada e, apesar de não haver relatos de novos confrontos ou ações criminosas, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Clínica da Família Cabo Edney Canazaro de Oliveira acionou o protocolo Acesso Mais Seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspendeu o funcionamento. A unidade está avaliando o território para a possibilidade de abertura nas próximas horas.Ainda segundo o Rio Ônibus, somente nos primeiros dias de 2025, oito coletivos já foram sequestrados na cidade. Na última segunda-feira (13), outros quatro ônibus foram alvos de criminosos, na altura do Centro Universitário Celso Lisboa, também no Engenho Novo , e utilizados como barricadas na Avenida Marechal Rondon. Na ocasião, os criminosos também puxaram uma caçamba de lixo e a colocaram no meio da rua.Os bairros Engenho Novo e Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, vivem uma rotina de insegurança por conta da guerra entre as facções Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP), que tentam dominar o território do Morro dos Macacos. A localização da comunidade é considerada favorável para os criminosos, por dar acesso à Zona Oeste por meio do Parque Nacional da Tijuca. O 'atalho' é atrativo para o CV, que tenta expandir sua organização para a região, liderado por traficantes do São João.