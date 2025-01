Criminosos sequestraram ônibus no Engenho Novo - Reprodução/TV Globo

Publicado 15/01/2025 13:10 | Atualizado 15/01/2025 15:07

Rio - Dois ônibus foram sequestrados, nesta quarta-feira (15), para serem utilizados como barricadas no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio.



O caso aconteceu na Rua Barão do Bom Retiro. Os veículos circulavam nas linhas 638 (Marechal Hermes x Praça Saens Peña) e 353 (Gardênia Azul x Terminal Gentileza). Além disso, os criminosos ainda atearam fogo em objetos para impedir a passagem de policiais.



De acordo com o Rio Ônibus, no ano de 2025, oito coletivos já foram sequestrados. Em nota, o sindicato reiterou a necessidade do aumento da segurança.



"O Rio Ônibus reitera a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão."

Procurada, a PM informou que policiais militares da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) impediram uma tentativa de obstrução da Rua Alváro, no Engenho Novo. De acordo com o comando da unidade, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro do São João (UPP/São João) foram acionados para o local onde suspeitos, não identificados, roubaram a chave de um ônibus que foi abandonado na via.



No momento da chegada das equipes, os suspeitos fugiram para o interior da comunidade. Com o objetivo de liberar o tráfego de veículos na região, os policiais empurraram o coletivo até um recuo na pista. Cabe informar que não houve confronto e relatos de feridos durante a ação. O policiamento foi reforçado na região.

De acordo com publicações de moradores da região, há constantes tiroteios no dia a dia do bairro que, antes, era tido como um lugar tranquilo.

"Acabaram de tirar a vizinha de baixo de dentro do ônibus para incendiar e dia sim, dia não, está tendo situações assim e tiroteio", relatou um morador.

Na última segunda-feira (13), outros quatro coletivos foram sequestrados na altura do Centro Universitário Celso Lisboa, no Engenho Novo, e utilizados como barricadas na Avenida Marechal Rondon, que fica localizada no mesmo bairro.

Os coletivos circulavam nas linhas 239 (Água Santa x Castelo), 383 (Realengo x Praça da República), 623 (Penha x Saens Peña) e 636 (Merck x Saens Peña). Na ocasião, os criminosos também puxaram uma caçamba de lixo e a colocaram no meio da rua.

Guerra nos Macacos



Os bairros Engenho Novo e Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, vivem em constantes conflitos devido à guerra entre facções Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) que tentam dominar o território do Morro dos Macacos.



A localização do Morro dos Macacos é considerada favorável para os criminosos, pois dá acesso à Zona Oeste por meio do Parque Nacional da Tijuca. O 'atalho' é atrativo para a maior facção do Rio, que tenta expandir sua organização para a Zona Oeste, como vem acontecendo na Gardênia Azul.



As constantes trocas de tiros na comunidade acontecem em meio a uma tentativa de expansão territorial do CV liderada por traficantes do Morro do São João. A distância entre as duas comunidades é de aproximadamente 4 km, o que facilita a mobilização de traficantes em tentativas de invasões e ações violentas.



Moradores sofrem com confrontos

Moradores também encontraram diversos fragmentos de balas espalhados por Vila Isabel. Na esquina das ruas Barão de Mesquita e Botucatu, no Grajaú, um tiro atingiu o quarto de uma criança durante tirum oteio. Segundo imagens divulgadas pelo pai da menina nas redes sociais, o projétil passou pela janela, atingiu a parede e parou em cima da cama.



O vice-presidente da Associação de Moradores e comerciantes de Vila Isabel também encontrou quatro projéteis, sendo três próximo à quadra da Unidos de Vila Isabel e uma no terraço de um prédio na Rua Barão de Mesquita.



No dia 6, uma mulher foi baleada dentro de casa. A vítima foi encaminhada até o Hospital Federal do Andaraí. De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados para checar a entrada na unidade. No local, a equipe foi informada que ela foi atingida durante o confronto entre criminosos da comunidade dos Macacos e São João. A ocorrência foi encaminhada para a 20ª DP (Vila Isabel).



Ainda nas redes sociais, os moradores reclamam da falta de segurança. “Engenho Novo não tem mais paz”, disse uma moradora.



“Está impossível viver no Rio de Janeiro, moro no Engenho Novo e estamos vivendo sob tensão com medo de sair de casa”, relatou outra.