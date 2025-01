Bombeiros socorreram vítimas da explosão de uma lancha em Cabo Frio, em junho de 2024 - Reprodução

Publicado 21/01/2025 12:24 | Atualizado 21/01/2025 12:25

Rio - A Polícia Civil indiciou o marinheiro e o dono da lancha que explodiu e matou duas pessoas, incluindo uma criança de 4 anos , em Cabo Frio, na Região dos Lagos, em junho do ano passado. Eles responderão por dois homicídios culposos, cinco lesões corporais, incêndio e atentado à segurança marítima.

O incidente aconteceu no dia 17 de junho de 2024 , próximo à Ilha do Japonês. O barco levava 10 turistas do Espírito Santo, que estavam em Cabo Frio a passeio. Oito pessoas ficaram feridas com a explosão, sendo um bebê de 1 ano, duas crianças e uma mulher grávida.

O inquérito da 126ª DP (Cabo Frio) identificou que o acidente foi causado pela substituição da tampa do tanque e por excesso de combustível no momento do abastecimento. Os agentes apuraram ainda que a embarcação não possuía seguro.

Em julho de 2024, a Justiça do Rio acolheu o pedido para congelar os bens dos causadores do acidente com o propósito de garantir indenizações e evitar que os investigados transferissem os seus bens para terceiros. Além do congelamento dos bens, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 450 mil em contas.



O inquérito já foi relatado ao Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ).

Mortes

Uma das vítimas fatais é um menino de 4 anos, que teve 100% do rosto queimado durante a explosão. Ele morreu depois de ficar quatro dias internado no Hospital Estadual Roberto Chabo (Herc), em Araruama, na Região dos Lagos.

A criança ficou em estado grave durante toda a sua internação. A vítima chegou ficou em isolamento no Centro de Terapia Intensiva (CTI) pediátrico, recebendo o suporte da equipe médica e da enfermagem. Contudo, sofreu uma parada cardiorrespiratória no dia 21 de junho.