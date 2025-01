Falta de água atinge bairros da Baixada Fluminense - Divulgação

Falta de água atinge bairros da Baixada Fluminense Divulgação

Publicado 23/01/2025 11:52 | Atualizado 23/01/2025 11:52

Rio - O abastecimento de água em partes de Japeri e Queimados, na Baixada Fluminense, precisou ser interrompido na manhã desta quinta-feira (23). De acordo com a Águas do Rio, a medida ocorreu para a viabilizar uma ação de melhoria na rede de distribuição que atende os municípios.



Regiões afetadas:



Japeri: Bananal, Caramujos, Cidade Sr. do Bonfim, das Granjas, dos Eucaliptos, Engenheiro Pedreira, Marajoara, Mucajá, São Cosme e São Damião e a Vila Guandu

Queimados: Distrito industrial, Marajoara, Santo Expedito, Santa Rosa, Valdoriosa e partes de Coimbra e Vista Alegre



Após a conclusão do serviço, prevista até o final da noite, o fornecimento entrará em processo de normalização, que ocorre de forma gradativa, podendo levar 72 horas, ou prazo superior no caso de áreas elevadas, pontas das redes e locais onde forem detectadas ocorrências no período.



O serviço já havia sido programado. Apesar disso, com o calor e altas temperaturas, moradores da região reclamaram da falta d'água. "Queimados e Japeri sem água num calor desses. Desumano!", disse um comentário nas redes sociais.



A concessionária orienta os moradores a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para as atividades prioritárias, adiando tarefas que demandem alto consumo, até a normalização do abastecimento, e ressalta que segue à disposição para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp pelo 080019501.