Mais de 500 policiais atuam nos complexos da Penha e do Alemão

Mais de 500 policiais atuam nos complexos da Penha e do AlemãoDivulgação/PMERJ

Publicado 24/01/2025 09:42





No momento em foi atingido, a vítima estava de mochila já bem perto do ponto de ônibus. Ele teria sido baleado nas costas. Logo após os disparos, a cunhada de Carlos esteve no local, muito abalada, enquanto aguardava a remoção do corpo. Testemunhas alegam que ele tinha parado para tomar café pouco antes de ser surpreendido pelo disparo.



Carlos deixa mulher e filhos. "Meu Deus! O homem que morreu hoje no BRT da Penha era o jardineiro aqui do meu trabalho, tão novo! Mano, que tristeza isso, que tristeza! Mais uma vítima de bala perdida e ninguém faz nada", lamentou uma colega nas redes sociais.

O PM baleado foi socorrido e encaminhado em estado grave ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde permanece internado.

A operação que acontece nos complexos da Penha e do Alemão conta com cerca de 500 policiais, 12 blindados e dois helicópteros. Também nesta sexta-feira (24) é o dia do aniversário do criminoso Edgard Alves de Andrade, conhecido como Doca ou Urso, chefe do tráfico da Penha e um dos bandidos mais procurados do Rio.

Participam da ação equipes do Comando de Operações Especiais (COE) - através do Bope, BPChq, BAC e GAM - das Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), com apoio de quase 20 Batalhões de Áreas, do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e das unidades da Polícia Civil: Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPE), Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC).

Impactos



Segundo a Rio Ônibus, devido a operação policial, 15 linhas estão com desvios de itinerários. São elas:



908 (Guadalupe x Bonsucesso)

SV908 (Guadalupe x Bonsucesso)

312 (Olaria x Candelária)

313 (Penha x Praça da República)

621 (Penha x Saens Pena)

622 (Penha x Saens Pena)

623 (Penha x Saens Pena)

625 (Olaria x Saens Pena)

628 (Penha x Nova América)

679 (Grotão x Méier)

629 (Irajá x Saens Pena)

292 (Engenho da Rainha x Castelo)

711 (Rocha Miranda x Rio Comprido)

311 (Engenho Leal x Candelária)

721 (Cascadura x Vila Cruzeiro)

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, no momento, as clínicas da família Valter Felisbino de Souza e Zilda Arns mantêm o atendimento à população nesta sexta-feira (24). Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.



Já as clínicas da família Rodrigo Y Aguilar Roig, Klebel de Oliveira Rocha, Aloysio Augusto Novis e Felippe Cardoso suspenderam o início do funcionamento e agora avaliam a possibilidade da abertura.